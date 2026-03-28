Sabalenka reina en Miami y se une al selecto club del "Sunshine Double"

La bielorrusa Aryna Sabalenka (1ª de la WTA) revalidó este sábado el título del WTA 1.000 de Miami después de vencer a la estadounidense Coco Gauff (4ª) por 6-2, 4-6 y 6-3 y en dos horas y nueve minutos de partido, y se convirtió en la quinta tenista en lograr el "Sunshine Double".

Sabalenka alcanzó este hito, que consiste en ganar los torneos de Indian Wells y Miami el mismo año, cediendo tan solo dos sets por el camino, uno en cada final.

Antes que ella, solo Steffi Graf (1994 y 1996), Kim Clijsters (2005), Victoria Azarenka (2016) e Iga Swiątek (2022) habían logrado el 'Sunshine Double' a nivel WTA.

El título de hoy en Miami supone el segundo consecutivo de Sabalenka en el torneo del sur de Florida, donde no cedió ningún set el año pasado.

Para Gauff, número 4 del mundo pero que escalará el lunes a la tercera posición, esta fue la primera derrota en una final en pista dura. Hasta hoy había ganado las 9 que había disputado.