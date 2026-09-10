Sabalenka volvió a amargar a Pegula y avanzó a su cuarta final consecutiva del US Open

La bielorrusa Aryna Sabalenka (1° del ranking WTA) continúa con su periplo vencedor en el Abierto de Estados Unidos y, tras vencer a la local Jessica Pegula (3°) por parciales de 7-5 y 6-2, avanzó a la final por cuarto año consecutivo.

Con un primer parcial muy parejo, ambas jugadoras llegaron con un 5-5 al tramo decisivo, donde la vigente campeona rompió la monotonía con un quiebre y cerró todo con un 7-5 gracias a un saque a su favor.

En la segunda manga, Sabalenka quebró en el tercer y séptimo juego, dominando con 29 tiros ganadores y 7 saques directos para liquidar el pleito en apenas una hora y 20 minutos.

La lider del circuito y bicampeona del certamen sumó así una nueva alegría frente a Pegula, rival a la que también venció en la final de 2024 y en las semifinales de 2025.

Ahora, le tocará aguardar por la vencedora entre la anfitriona Coco Gauff (4°) y la kazaja Elena Rybakina (2°) para la definición de este 12 de septiembre.