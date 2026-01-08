Tennis Kenya admitió error por polémica wild card: "No debería haberse concedido"

La escandalosa participación de Hajar Abdelkader, jugadora que no se sabía las reglas del tenis y perdió por doble 6-0, en el ITF W35 de Nairobi se volvió viral a nivel mundial y la Federación de Tenis de Kenia reconoció el error de haberle otorgado una "wild card" en el torneo.

Tennis Kenya, en un comunicado, entregó una llamativa explicación sobre la elección de la egipcia para hacerse con la invitación a la competencia.

"La plaza quedó disponible tras la retirada con poca antelación de la jugadora que originalmente recibió la invitación para el cuadro principal, quien optó por participar en el cuadro de clasificación", contaron.

Virtualmente, Abdelkader entró en el main draw por estar en el lugar y momento correcto, pues "era la única jugadora que había solicitado una invitación".

La organización confió en la información que la inexperta jugadora les entregó sobre su nivel, pero "en retrospectiva, Tennis Kenya reconoce que esta invitación no debería haberse concedido. La Federación ha tomado nota de esta experiencia y se asegurará de que un suceso tan excepcional no vuelva a ocurrir".

Ante rumores sobre una supuesta compra u otro tipo de acuerdo por la "wild card", el tenis keniano remarcó que "mantiene su compromiso con la imparcialidad, la transparencia y la integridad de la competición, así como con el desarrollo continuo del tenis en Kenia, África Oriental y en toda África".

"Dada la magnitud y la naturaleza de la cobertura de este partido, Tennis Kenya y la ITF reconocen la necesidad de priorizar el bienestar de ambas jugadoras. Ambas organizaciones se han puesto en contacto con ellas para ofrecerles apoyo", cerró el escrito firmado por la secretaria general de la Federación keniana, Nancy Nduku.