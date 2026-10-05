Coquimbo reunió a más de 2.000 competidores en histórica primera edición del 5150 Triathlon

El 5150 Triathlon Coquimbo reunió a más de 2.000 deportistas en su primera edición y se transformó en la prueba de triatlón de distancia olímpica más grande realizada en la historia de Chile, con participantes nacionales y extranjeros que compitieron el domingo en Playa Peñuelas y la Costanera de la ciudad.

La jornada contempló segmentos de natación, ciclismo y trote. En la clasificación femenina, la chilena Macarena Catalán se quedó con el primer lugar con un tiempo de 2h43'30", seguida por María José Santiagos (2h45'38") y Aurora Aracely Bórquez (2h48'44").

Entre los hombres, el paraguayo Gaetan Fetaud conquistó la victoria con un registro de 2h04'41", mientras que los chilenos Manuel Díaz González (2h14'41") y Tomás Rivera (2h18'15") completaron el podio.

"Apenas salió la carrera nos inscribimos, porque era venir en auto un fin de semana. El agua me pareció increíble. La entrada estuvo un poco difícil porque había olas bastante grandes, pero solo la entrada. En la bicicleta se sintió muy bien y nunca tuve miedo realmente. El trote por la costa también estuvo muy bueno, con mucha barra", comentó Catalán tras su triunfo.

Fetaud, por su parte, destacó la exigencia del trazado y la respuesta de los habitantes de Coquimbo. "Fue una carrera difícil y desafiante, con agua fría, olas y subidas, pero eso es lo que uno busca: un buen desafío. Me gustó mucho el circuito y la gente de Coquimbo, que salió de sus casas y departamentos a apoyar", señaló.

La organización informó que la competenciacontó con un comité de seguridad integrado por la Armada de Chile, Carabineros, PDI, Seguridad Ciudadana, la Municipalidad de Coquimbo, servicios de ambulancias y el equipo médico de UC Christus, además de puestos médicos y voluntarios distribuidos en los tres circuitos.

El alcalde de Coquimbo, Ali Manouchehri, valoró la convocatoria y adelantó la intención de repetir la experiencia. "Esperamos repetir este evento el próximo año y, si este año llegaron 2.000 inscritos, duplicar esa cifra", sostuvo.