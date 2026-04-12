Macarena Salazar y Marcel Bolbat conquistaron el primer Ironman 70.3 de Puerto Varas

Este domingo se desarrolló la primera edición del Ironman 70.3 de Puerto Varas, competencia que revolucionó el centro de la ciudad y coronó a sus ganadores, con dos chilenos destacando en los podios elite.

La nacional Macarena Salazar se impuso en la categoría femenina con un tiempo de cuatro horas, siete minutos y 10 segundos.

Salazar cruzó la meta en medio del un amplio apoyo del público, sacándole cinco minutos y 55 segundos a la argentina Romina Biagioli (04:13:05). Tercera fue la estadounidense Laura Matthews (04:41:21).

"Muy muy feliz. No me lo esperaba, habían muy buenas contrincantes. Si bien venía a buscar un Top 5 o un Top 3 en un buen día, nunca pensé quedarme con el primer lugar. Nada, es un sueño, estoy chocha. Fue una carrera increíble, se pasó", dijo Macarena, ganadora en el Ironman de Valdivia 2024.

Respecto a la acción masculina, el alemán Marcel Bolbat dominó con solidez a lo largo de la carrera en torno al Lago Llanquihue: Cronometró tres horas, 25 minutos y 30 segundos.

El chileno Martín Baeza resaltó con el tercer puesto, gracias a un tiempo de 03:35:53 (+00:10:21), mientras que el segundo lugar fue para el trasandino Luciano Taccone (03:35:29).