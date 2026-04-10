Puerto Varas hará su estreno como sede del Ironman 70.3 este fin de semana

Puerto Varas se prepara para recibir este domingo la primera edición del Ironman 70.3, un evento que congregará a más de 1.400 deportistas nacionales e internacionales en el Lago Llanquihue, todo a partir de las 08:00 horas (12:00 GMT).

La carrera iniciará con 1.900 metros de natación, seguidos por 90 kilómetros de ciclismo hacia Ensenada y un medio maratón final de 21 kilómetros por la costanera local.

El listado de atletas de élite incluye a figuras internacionales como el argentino Luciano Taccone y la francesa Solenne Billouin, quienes se medirán frente a un sólido contingente chileno liderado por Martín Baeza, Vicente Trewhela y Macarena Salazar.

Este certamen se posiciona además como la antesala clave para el primer IRONMAN de distancia completa que se realizará en noviembre en Valdivia.

"La ciudad nos ha recibido de excelente manera para una carrera que por primera vez viviremos en Puerto Varas. La logística está orientada a que los deportistas vivan una experiencia maravillosa y el público disfrute de un evento del más alto nivel", explicó Catalina Escudero, directora de comunicaciones de World Centric Group.