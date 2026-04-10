Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago25.0°
Humedad35%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Triatlón | Chilenos

Puerto Varas hará su estreno como sede del Ironman 70.3 este fin de semana

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

La competencia reunirá este domingo a 1.400 triatletas en un recorrido que abarca el Lago Llanquihue y la zona de Ensenada.

Puerto Varas hará su estreno como sede del Ironman 70.3 este fin de semana
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Puerto Varas se prepara para recibir este domingo la primera edición del Ironman 70.3, un evento que congregará a más de 1.400 deportistas nacionales e internacionales en el Lago Llanquihue, todo a partir de las 08:00 horas (12:00 GMT).

La carrera iniciará con 1.900 metros de natación, seguidos por 90 kilómetros de ciclismo hacia Ensenada y un medio maratón final de 21 kilómetros por la costanera local.

El listado de atletas de élite incluye a figuras internacionales como el argentino Luciano Taccone y la francesa Solenne Billouin, quienes se medirán frente a un sólido contingente chileno liderado por Martín Baeza, Vicente Trewhela y Macarena Salazar.

Este certamen se posiciona además como la antesala clave para el primer IRONMAN de distancia completa que se realizará en noviembre en Valdivia.

"La ciudad nos ha recibido de excelente manera para una carrera que por primera vez viviremos en Puerto Varas. La logística está orientada a que los deportistas vivan una experiencia maravillosa y el público disfrute de un evento del más alto nivel", explicó Catalina Escudero, directora de comunicaciones de World Centric Group.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada