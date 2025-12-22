Nicolás Sáez y Maite Tumani ganaron el Triatlón de Zapallar

Este sábado se llevó a cabo la octava edición del Triatlón de Zapallar, una de las competencias más importantes del país, además de ser la antesala del Ironman de Pucón y donde se impusieron Nicolás Sáez y Maite Tumani, en varones y damas, respectivamente.

La prueba contempló 1.500 metros de natación en la bahía de Zapallar, 40 kilómetros de ciclismo en un circuito entre Zapallar, Costa Cachagua y Papudo, y 10 kilómetros de running entre Zapallar y Cachagua.

Sáez ganó la categoría masculina con un tiempo de 1h59'24", le siguió Roberto Rivera (2h02'17") y Javier Zamorano (2h08'21").

En la categoría femenina, Matie Tumani se impuso con un tiempo de 2h22'23". En segundo y tercer lugar quedaron Pamela Tastets (2h26'40") y Eva Peña (2h9'47")

La prueba tuvo un total de 650 participantes: 450 compitieron de forma individual, mientras que 201 deportistas conformaron 67 equipos de posta (modalidad en crecimiento que fomenta la participación colaborativa).

La productora AndesChimp organizó el evento. "Nuestro foco está en ofrecer a los deportistas una experiencia de primer nivel, promoviendo el deporte, la vida sana y el disfrute al aire libre, además de generar un espacio de encuentro para la comunidad de Zapallar y sus alrededores”, señaló el director ejecutivo de AndesChimp, Sebastián Noguera.