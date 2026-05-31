Tópicos: Deportes
[VIDEO] Insólito: Carro médico atropelló a futbolista mientras retiraba a otro lesionado en Ecuador
Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
Un jugador de LDU Portoviejo fue impactado por el vehículo de emergencia.
Un jugador de LDU Portoviejo fue impactado por el vehículo de emergencia.
Una escena bizarra se registró durante el segundo tiempo del duelo entre LDU Portoviejo y Nacional por la Serie B de Ecuador. Mientras el carrito médico retiraba del campo a un jugador lesionado de la visita, terminó impactando accidentalmente a otro futbolista del mismo elenco que se encontraba distraído.