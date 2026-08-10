Chile logró un gran triunfo ante Egipto en el Mundial de vóleibol femenino sub 17

Este lunes, Chile logró su primer triunfo en el Mundial de vóleibol femenino sub 17 que se disputa en nuestro país, con un festejo ante Egipto que encendió la ilusión de cara al cierre de la fase de grupos.

La escuadra nacional luchó y remontó por 3-1 en el Centro de Deportes Colectivos del Parque Estadio Nacional, con parciales de 22-25,25-10, 25-20 y 25-20.

Con sus primeros tres puntos, Chile llegará con vida a la última jornada del Grupo A, disputando el último puesto de play-offs con Tailandia, que suma igual puntaje gracias a su triunfo justamente ante las nacionales.

La escuadra criolla enfrentará a Turquía, escapada con nueve puntos junto a República Checa, este martes 11 de agosto a las 20:00 horas.

El equipo chileno saldrá a la cancha conociendo el resultado de Tailandia, que a las 17:00 jugará con el colista Egipto (0).