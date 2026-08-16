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Tópicos: Deportes | Voleibol

EE.UU. se consagró campeón del Mundial de Voleibol Femenino Sub 17 en Chile

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

El seleccionado norteamericano derrotó 3-0 a Turquía en la final disputada en el Parque Estadio Nacional y cerró el torneo sin perder un solo set.

EE.UU. se consagró campeón del Mundial de Voleibol Femenino Sub 17 en Chile
 Max Montecinos/IND
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Estados Unidos se proclamó campeón del Mundial de Voleibol Femenino Sub 17 Chile 2026 luego de superar este domingo por 3-0 a Turquía en la definición disputada en el Centro de Deportes Colectivos del Parque Estadio Nacional.

El conjunto estadounidense se quedó con la final mediante parciales de 25-23, 25-11 y 25-23, completando además una campaña perfecta en la que no cedió ningún set durante toda la competencia.

Entre las figuras del equipo campeón destacó Maya Ogbogu, elegida como la mejor jugadora del torneo, mientras Kari Knnots también sobresalió por su capacidad ofensiva y efectividad cerca de la red.

China completó el podio y Chile terminó en el puesto 22

El tercer lugar quedó en manos de China, que derrotó a China Taipei después de perder el primer set por 28-26. Las campeonas mundiales de 2024 reaccionaron y ganaron los siguientes parciales por 25-15, 25-19 y 25-22.

Por su parte, Chile finalizó en el puesto 22 tras caer por 0-3 frente a Puerto Rico en su último compromiso. La selección nacional cerró su participación con dos victorias en el campeonato, conseguidas frente a Egipto y Argelia.

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