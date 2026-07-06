Luto en el deporte venezolano: Hallaron sin vida a capitán de la selección de voleibol

Este lunes, la Federación Venezolana de Voleibol (FVV) anunció el fallecimiento de Wilner Rivas Quejada tras ser hallado junto a su esposa e hijo luego de haber permanecido desaparecidos 11 días bajo los escombros que dejaron los terremotos en La Guaira.

Rivas se desempeñaba como capitán de la selección adulta, con la que participó en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, además de liderar a su país a un tercer lugar de la Copa América 2025 y a su primer título en la Copa Panamericana, donde fue elegido mejor jugador del torneo.

Ante la triste noticia, diferentes instituciones se han sumado a las condolencias para el jugador, contando también con un comunicado de la Federación de Voleibol de Chile (Fevochi).

"La Federación de Voleibol de Chile expresa su más profundo pesar por el trágico fallecimiento de Willner Rivas, capitán y referente de la Selección Nacional de Venezuela, quien perdió la vida a consecuencia del devastador terremoto que afectó a su país", señaló el escrito.

"Con inmensa tristeza, extendemos también nuestras condolencias por la irreparable partida de su esposa, Mariangel, y de su pequeño hijo, Theo, acompañando en el dolor a sus familiares, seres queridos, compañeros de equipo y a toda la familia del voleibol venezolano".