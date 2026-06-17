Chilena Florencia Giglio fue anunciada como nuevo fichaje de Heidelberg College

El club español de voleibol Heidelberg Volkswagen hizo oficial el fichaje de la receptora chilena Florencia Giglio, quien firmó hasta 2027 para aportar su capacidad ofensiva al equipo.

La joven jugadora, de 22 años arrancó su carrera profesional en el cuadro argentino San Lorenzo durante la temporada 2021-2022, antes de llegar a Chile con Boston College, en el que alzó dos títulos de liga en apenas dos campañas.

Su buen rendimiento le permitió dar el salto a Perú en 2023 para defender los colores de Tupac Amaru y Regatas de Lima. Posteriormente, aterrizó en Europa en 2024 para jugar en el cuadro ibérico Haro Rioja, donde creció las dos últimas temporadas para convertirse en "uno de los peligros de la Liga Iberdrola", resaltaron desde la entidad en un comunicado.

Internacional con Chile desde las categorías inferiores hasta la selección mayor, Giglio obtuvo la medalla de oro del Campeonato Sudamericano Sub 17 de 2019 y un bronce en los Juegos Sudamericanos de 2022, una prolífica etapa que la ha llevado a ser una de las referentes del combinado nacional y del voleibol de su país.

La nueva jugadora de Heidelberg Volkswagen destaca por ser "una buena receptora de presente y una pieza con un futuro muy prometedor, capaz de aportar su estabilidad en recepción y su cuota de puntos en ataque", detalló el club en la red social Instagram

Con el fichaje de la receptora chilena, el equipo de Las Palmas de Gran Canaria sigue armando su plantilla para la próxima temporada tras las llegadas de las españolas Ale del Burgo, Louise Sansó, María Pérez, la colombiana Dayana Segovia y la venezolana Winderlys Medina.