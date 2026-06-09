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Tópicos: Deportes | Voleibol | Selección adulta

La chilena Beatriz Novoa deja Heidelberg y afrontará nuevos desafíos

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La capitana de la selección chilena de voleibol estuvo una temporada en el cuadro español.

La chilena Beatriz Novoa deja Heidelberg y afrontará nuevos desafíos
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La capitana de la selección chilena de voleibol, Beatriz Novoa, no seguirá la próxima temporada en el club español Heidelberg luego de una temporada en la institución.

El elenco hispano emitió un comunicado donde destacó que desde el primer momento la receptora "comenzó a labrar una huella en la pista y en el vestuario". 

La chilena fue esencial en su puesto de recepción y en ataque, anotando 402 puntos, siendo la quinta mejor anotadora de la Liga Iberdrola, la primera división del voleibol español.

En su estadía con el equipo del Colegio Heidelberg Novoa consiguió el título de Supercopa de España 2025 y dos subcampeonatos en Liga Iberdrola 2025-2026 y Copa de la Reina 2026.

"Desde el CD Heidelberg queremos desearle la mayor de las suertes en su próxima etapa profesional y personal, además de expresar nuestro más profundo agradecimiento a Beatriz Novoa por su dedicación, su entrega y su aportación deportiva y vital en esta temporada", señaló el club.

 

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