Este lunes la Federación de Vóleibol de Chile (Fevochi) reconoció el error que llevó a la insólita suspensión del partido entre Anwandter de Viña del Mar y Universidad de Concepción por la Liga A1 femenina, debido a la ausencia de árbitros para el encuentro.

El duelo debía disputarse el pasado sábado 21 de noviembre en dependencias de la Universidad de Playa Ancha, Valparaíso. Los equipos estaban listos para competir cuando consignaron la falta de todos los oficiales necesarios, incluyendo incluso las planillas de juego.

Según las capitanas de ambos equipos "se le pidió explicaciones a la Federación; no hubo", siendo la única respuesta que "tratemos de resolverlo entre nosotros".

En un comunicado, la Fevochi reconoció que "lo ocurrido es un error de organización, al no haber asegurado la presencia de los árbitros necesarios para el desarrollo del partido".

La Federación, a través de la comisión de la Liga A1, ofreció sus disculpas "a los clubes Anwandter y UDEC, a las deportistas, cuerpos técnicos, dirigentes y público por los inconvenientes ocasionados".

El escrito agregó que "se adoptarán todas las medidas necesarias para reprogramar el partido a la brevedad", revisando "los tiempos de designación arbitral, entre otros factores para evitar que situaciones como esta se repitan".

"La Federación de Vóleibol de Chile reitera su compromiso con la transparencia, el cumplimiento de la normativa vigente y el correcto desarrollo de sus actividades, agradeciendo la comprensión y colaboración de todos los involucrados", cerró el comunicado.