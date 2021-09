Boric defendió "seriedad" del Banco Central y ex jefe económico de Jadue se lanzó contra él

En medio de las fuertes críticas que despertó en el mundo de la izquierda la decisión del Banco Central de aplicar una histórica subida de la tasa de interés, del actual 0,75 a un 1,5 por ciento, Gabriel Boric sorprendió al salir a defender la "seriedad" y "responsabilidad" del organismo.

Por la unanimidad de sus miembros, el Consejo del Central resolvió ayer esta medida, en atención a la "necesidad de evitar la acumulación de desequilibrios macroeconómicos que, entre otras consecuencias, podría provocar un aumento más persistente de la inflación que la lleve a desviarse de la meta de 3% a dos años plazo".

El alza fue cuestionada duramente ayer mismo por el académico Ramón López, ex jefe del programa económico de Daniel Jadue, que habló de "una insensatez temeraria, verdadero atentado económico, porque la inflación es en gran medida importada, no originada en la demanda interna".

"El daño que va a producir el BC es grande y lo hacen para forzar el resultado que quieren, que la economía deje de crecer y aumente desempleo para así culpar a los subsidios sociales y prevenir retiros de AFP. Increible!", escribió en Twitter el profesor de la Universidad de Chile.

También llamó la atención, en la víspera, la crítica del dirigente comunista Juan Andrés Lagos, profusa en adjetivos: "El banco central no tiene idea de economía a escala humana. Su referente son las 7 familias ricachonas (...) No creen en nada, salvo el lucro, las ganancias, el capital especulativo. Son una lacra".

