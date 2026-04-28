Banco Central mantuvo tasa de interés "debido a la incertidumbre en torno a la guerra"

El Consejo del Banco Central decidió, de forma unánime, mantener la tasa de interés en 4,5 por ciento, tomando como consideración principal el incierto escenario externo, marcado por la guerra en Irán, cuyo desarrollo ha sido "más adverso" que lo esperado.

"La evolución del panorama internacional continúa marcada por la incertidumbre en torno a la guerra en Medio Oriente. Si bien los contratos futuros del precio del petróleo siguen previendo un descenso, la prolongación del conflicto ha aumentado los riesgos de que los precios permanezcan elevados", explicó el ente emisor.

"De momento, los mayores efectos se concentran en la inflación efectiva y sus proyecciones -producto del alza del precio del petróleo y de otras materias primas-, lo que ha reforzado la cautela por parte de los bancos centrales (en el mundo)", explicó.

"En cuanto a las materias primas, el precio del petróleo se ha ubicado en niveles por sobre los previstos en el Informe de Política Monetaria (IPoM) de marzo. Por otro lado, el precio del cobre aumentó, situándose en torno a los seis dólares la libra", detalló el BC.

En tanto, "los mercados financieros globales han mostrado un desempeño favorable. En parte, esto refleja una percepción de que la economía mundial se mantendrá resiliente. En la mayoría de las economías, incluido Chile, las bolsas muestran una recuperación y las monedas se han apreciado frente al dólar", sostuvo.

Dentro de este panorama, "el escenario macroeconómico sigue sujeto a un grado de incertidumbre mayor al habitual. Por ello, el Consejo estima que será necesaria la constante evaluación de los escenarios alternativos, en que la respuesta de la economía mundial y local pueda configurar presiones inflacionarias distintas de las esperadas y requiera de cambios en la política monetaria".

Por último, "el Consejo reafirma que tomará las decisiones necesarias para cumplir con su objetivo de que la inflación proyectada se ubique en 3% en un horizonte de dos años", cerró el Banco Central.

Para Javier Mella, académico de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Aplicadas de la Universidad de los Andes, la decisión del instituto emisor "se debe a la incertidumbre respecto al conflicto en Medio Oriente, entre Irán y Estados Unidos, y a su impacto en los precios del petróleo".

Este "shock ya ha generado un aumento en la inflación de marzo y en lo que se espera para abril y lo acumulado a diciembre (de este año), con datos cercanos al 1,5 por ciento en abril y sobre el 4 por ciento proyectado anual a diciembre de 2026".

"Con todo, las expectativas de crecimiento también se han deteriorado tanto local como globalmente, y llama a la precaución en la trayectoria de esta tasa, en línea con lo que ya han realizado otros bancos centrales en el mundo, e incluso alguno de ellos con un sesgo hacia el alza en las tasas", apuntó el académico.