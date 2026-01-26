Expertos recomiendan al Banco Central mantener la Tasa de Política Monetaria en 4,5%

El Grupo de Política Monetaria (GPM) recomendó este lunes al Consejo del Banco Central mantener la Tasa de Política Monetaria (TPM) en 4,5%, en el marco de la primera Reunión de Política Monetaria del año 2026. La decisión final del instituto emisor será comunicada este martes a las 18:00 horas.

El grupo de economistas, integrado por Eugenia Andreasen, Carlos Budnevich, Juan Pablo Medina y Andrea Tokman, fundamentó su recomendación señalando que el escenario macroeconómico internacional ha mostrado una evolución mixta en las últimas semanas, según publicó Emol.

"Por un lado, la actividad mundial sigue resiliente a las tensiones políticas, incluso con mejores perspectivas de crecimiento que las contempladas previamente", señalaron. Asimismo, valoraron que el proceso de desinflación en las economías avanzadas ha confirmado las expectativas de una "política monetaria global gradualmente menos restrictiva".

No obstante, advirtieron sobre el aumento de la incertidumbre política y los riesgos financieros, aconsejando mantener una "visión cautelosa".

Respecto del escenario interno, el GPM resaltó que si bien la actividad económica muestra una recuperación, esta "no es necesariamente robusta" y exhibe "señales de pérdida de impulso en el margen en lo más reciente".

Una de las principales preocupaciones planteadas por los expertos es el mercado laboral, el cual "continúa evidenciando holguras", con una tasa de desempleo en niveles elevados y una creación de empleo que ha sido "insuficiente para absorber el crecimiento de la fuerza de trabajo".

En el ámbito financiero, el informe destacó el buen desempeño de los activos locales. El IPSA superó la semana pasada los 11.500 puntos, acumulando un alza semanal de 3%, mientras que el peso chileno registró una apreciación significativa frente al dólar.

En cuanto a la inflación, el GPM subrayó que esta ha continuado avanzando su proceso de convergencia hacia la meta, incluso de manera más acelerada de lo previsto hace algunos meses.

Bajo este contexto, y considerando la cercanía de la TPM con su nivel neutral, el grupo recomendó mantener la tasa en 4,5%, aunque señaló que será necesario evaluar con cautela la necesidad de un relajamiento monetario en los próximos meses.