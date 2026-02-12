La Bolsa de Santiago cae más de 2% y marca su peor jornada desde abril

La Bolsa de Santiago cerró nuevamente en terreno negativo este miércoles, registrando su desempeño más débil en meses, luego de que el IPSA retrocediera más de 2% —su peor jornada desde abril— presionado por fuertes caídas en acciones ligadas a materias primas y telecomunicaciones, como SQM, CAP y Entel.

El IPSA, indicador líder del mercado local, retrocedió 2,15% y terminó en 10.974 puntos, perforando el umbral de los 11.000 y anotando su mayor baja diaria desde el 7 de abril de 2024, cuando cayó 3,36% en medio de tensiones comerciales internacionales.

Según información de Emol, entre los papeles más castigados destacó CAP, con un descenso de 5,35%. También sobresalió SQM-B, que perdió 5,10%, movimiento relevante debido a su alta ponderación dentro del índice. Entel, en tanto, cayó 5,08%, mientras que Quiñenco retrocedió 4,05%.

No todo fue negativo. Inversiones La Construcción (ILC) avanzó 2,98%, mientras que Empresas Copec subió 0,58% y CMPC cerró con un alza de 0,14%.

En el plano internacional, las bolsas europeas mostraron resultados mixtos: Londres retrocedió 0,67%, Milán cayó 0,62% y Madrid perdió 0,82%. En contraste, el CAC 40 de París subió 0,33% y alcanzó máximos históricos, mientras que el DAX alemán cerró prácticamente sin variación.

En Estados Unidos, Wall Street comenzó la jornada con avances, pero revirtió la tendencia durante la tarde. El Dow Jones pasó de subir 0,48% en la apertura a caer 0,96%, mientras que el Nasdaq retrocedía 1,5% y el S&P 500 bajaba 1%, en una sesión influida por renovadas tensiones en el sector tecnológico y expectativas por el dato de inflación de enero que se publicará este jueves.