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Tópicos: Economía

Cámara de Comercio de Santiago: "Un país sin innovación no es capaz de ampliar sus fronteras"

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

George Lever, gerente de estudios de la Cámara de Comercio de Santiago, analizó en Esa es la idea el rol de Made in Chile para visibilizar proyectos innovadores.

"El simple reconocimiento ya es muy valorado por los innovadores porque entrega señales claras al ecosistema", señaló sobre el prestigio del sello.

Cámara de Comercio de Santiago:
 ATON (referencial)

La iniciativa busca certificar y potenciar startups chilenas que generan valor con proyección internacional.

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En una nueva edición de Esa es la Idea en Cooperativa, George Lever, gerente de estudios de la Cámara de Comercio de Santiago (CCS), detalló la convocatoria de Made in Chile para fortalecer el ecosistema emprendedor. El programa busca destacar soluciones locales que impacten positivamente en la productividad nacional.

Lever recordó que el proyecto nació para combatir el estancamiento productivo. "Un país sin innovación no es capaz de ampliar sus fronteras", explicó. Hoy, la iniciativa evolucionó de un libro físico a una plataforma digital que conecta a los diversos talentos del país.

El ejecutivo resaltó el cambio cultural en las universidades chilenas. Antes, los alumnos buscaban emplearse; ahora, desean emprender. "Hoy, con una suscripción, uno tiene acceso a la innovación de clase mundial", afirmó, destacando la democratización tecnológica y el empuje de las nuevas generaciones.

Made in Chile funciona como una certificación ante capitales de riesgo. Los proyectos seleccionados por un jurado experto ganan visibilidad y redes de apoyo fundamentales. Este año, Radio Cooperativa se suma como partner estratégico para potenciar la difusión de estas historias de éxito.

La convocatoria está abierta en ccs.cl para empresas con modelos probados y resultados medibles. Lever enfatizó que buscan validar el impacto real de las propuestas. "Nos preocupamos de que el modelo ya esté funcionando en el mercado", concluyó el representante de la CCS.

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