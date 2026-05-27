FNE reveló colusión de Pluxee, otrora Sodexo, y Edenred durante al menos nueve años

La Fiscalía Nacional Económica (FNE) presentó ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia un requerimiento por colusión contra las empresas Pluxee (que hasta 2024 operaba en Chile bajo el nombre de Sodexo) y Edenred, y contra cuatro exejecutivos de ambas compañías.

La FNE acusó a los involucrados de haber "celebrado y ejecutado un acuerdo de asignación de zonas o cuotas de mercado, afectando servicios de intermediación y administración de beneficios de alimentación y vestuario en todo el territorio nacional, al menos entre marzo de 2013 y octubre de 2021".

En su acusación, la FNE señaló que, durante esos "al menos nueve años", estas firmas "dejaron de competir en procesos de contratación públicos y privados para que cada uno mantuviera sus clientes, lo que, además, incluía mecanismos de compensación para los casos en que no se cumpliera dicho objetivo" ilegal.

"Pluxee y Edenred no sólo afectaron a clientes privados, sino que también a organismos públicos que adquirieron sus servicios a través de ChileCompra durante la vigencia de los convenios marco celebrados mientras duró el cartel", resaltó la Fiscalía en un comunicado.

Delación compensada

La Fiscalía solicitó al TDLC que aplique a Pluxee una multa de 41.744 Unidades Tributarias Anuales, equivalentes a 39,6 millones de dólares, y a su exgerente general una sanción de 110 UTA (poco más de 104 mil dólares; unos 93 millones de pesos).

En cuanto a Edenred y sus tres ejecutivos involucrados, la FNE pidió al TDLC que los exima de la aplicación de multas por haber cumplido con los requisitos establecidos en la ley para acceder a los beneficios del programa de delación compensada.

En línea con lo anterior, solicitó también que el tribunal declare la exención de responsabilidad penal por los hechos ilícitos respecto de los tres exejecutivos de Edenred cubiertos por dicho programa.

En su acusación, la Fiscalía enfatizó la gravedad de los hechos, "considerando que afectaron un mercado altamente concentrado, en el cual las dos requeridas, conjuntamente, mantuvieron una participación de mercado superior al 80 por ciento, y en que se advierten condiciones desfavorables a la entrada de nuevos competidores".

"Cuando las empresas renuncian a competir por precio o por calidad de servicio y se reparten los clientes, como lo hicieron Pluxee y Edenred, incurren en el atentado más grave contra la libre competencia, que es la colusión", señaló el fiscal nacional económico, Jorge Grunberg.

"La acusación que hemos presentado busca sancionar la conducta de las empresas y sus ejecutivos, que afectó la cobertura en condiciones competitivas de necesidades básicas como la alimentación de trabajadores y estudiantes", agregó Grunberg.

"Reunión de primos"

En el marco de su investigación, la FNE accedió a registros de comunicaciones entre los ejecutivos líderes de ambas empresas, y realizó allanamientos en algunos de sus domicilios particulares, "lo que le permitió develar la forma en que operaba el cartel", explicó en un comunicado.

Así estableció que el cartel se originó "a comienzos del año 2013, luego de que Sodexo perdiera uno de sus contratos a manos de Edenred, que presentó una propuesta más atractiva para el cliente".

Dich hito "motivó reuniones y negociaciones entre los máximos representantes de ambas firmas".

Los ejecutivos de ambas compañías se comunicaban a través de celulares de prepago, de sus mails personales y de Telegram "con el objetivo de no dejar huella de su conducta ilícita".

Incluso agendaban reuniones falsamente consignadas como "Desayuno con primos CL" o "Reunión con los primos", debido a que ambas empresas tenían en común pertenecer a capitales franceses.

El acuerdo se operativizó mediante coordinación de precios y otras condiciones relevantes, "presentación de ofertas (...) para favorecer a la empresa incumbente, abstención de participar en procesos de contratación o retiro de ofertas ya presentadas".

Y "en aquellos casos en que no se respetaban las cuentas que cada una de las empresas mantenía, se aplicaban compensaciones a través de mecanismos que resguardaban que si una empresa perdía un contrato, se aseguraba la adjudicación de otro similar mediante la coordinación de las ofertas entre ambas".

La lógica era: "No me tocas los míos, yo no toco los tuyos y así vivimos mejor", confesó uno de los ejecutivos a la FNE.

Actual administración de Sodexo: procedimiento de la FNE se refiere a Pluxee

"Sodexo y Pluxee son compañías independientes con administración y estructuras de gobierno corporativo diferentes", y "en consecuencia, cualquier requerimiento de información o consulta relacionada con el proceso iniciado por la FNE debe ser canalizado directamente a través de Pluxee, compañía a la que se refiere dicho procedimiento", respondió en un comunicado la firma Sodexo.

Por ello, la empresa dijo que "continúa junto a sus equipos, enfocados en el desarrollo de sus operaciones de alimentación y facilities management con el compromiso de entregar nuestros servicios con los más altos estándares, excelencia operacional y en cumplimiento con los valores y principios de la compañía", en referencia a que actualmente.