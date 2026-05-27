Chile Vamos dice que hay mérito para AC contra Grau, pero "es inoportuna"

Parlamentarios de Chile Vamos abordaron este martes en El Primer Café de Cooperativa la acusación constitucional anunciada por el Partido Republicano y el Nacional Libertario contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau.

La acción se basa en la denuncia del Ejecutivo de inconsistencias por 9,6 billones de pesos en las proyecciones de deuda del gobierno anterior, una vez publicado el Informe de Finanzas Públicas (IFP), correspondiente al primer trimestre del 2026.

La decisión de los republicanos y libertarios ha generado diversas reacciones: desde la oposición apuntan a un "show político" y desde el oficialismo señalaron que iban a analizar la misiva para apoyarla.

En ese sentido, el diputado Luis Pardo (RN) aseguró en Cooperativa que "hay mérito para una acusación y, más allá del mérito, hay una conducta del ministro Grau y creo también del ministro Marcel que compromete gravemente el buen uso de los recursos públicos y eso probablemente amerita una acusación constitucional".

No obstante, reparó en que le parece "inoportuna", porque "hoy el Gobierno y quienes lo apoyamos tenemos que concentrarnos en sacar adelante el país desde el lugar que nos dejaron el país, no solo financieramente, sino que en todos los órdenes".

"Una acusación de esta naturaleza nos distrae del foco principal y, además, genera ruidos en momentos que estamos negociando la reforma legislativa más importante como es la Ley de Reconstrucción", aseveró Pardo, coincidiendo con la presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), quien apuntó que se reservaría las "iniciativas de fiscalización legítimas" para después del a tramitación del proyecto.

El diputado Jorge Guzmán (Evópoli) acusó que fueron excluidos como partido: "Si bien no somos una coalición, sí estamos trabajando en unidad por el futuro de Chile. Hubiésemos esperado que antes de tomar una decisión tan relevante como anunciar una acusación constitucional fuera un tema que se discutiera con todos quienes están integrando las fuerzas en el Congreso representativas o más cercanas al Gobierno".

Añadió que "ya nos parece que fue un inicio no acertado". Y agregó que la acusación es un "instrumento de ultima ratio. Lamentablemente en los últimos dos gobiernos ha sido muy mal utilizado. No podemos estar presentando acusaciones constitucionales a diestra y siniestra, muchas de ella sin fundamento que finalmente terminan convirtiéndose en pirotecnia legislativa más que en instrumentos reales para ejercer responsabilidades cuando estas existen".

"Los tiempos políticos son muy importantes. Estamos en un momento muy relevante para el futuro de Chile y distraer las fuerzas de lo más relevante, que es activar la economía, reactivar nuestro país, generar empleo, generar crecimiento, generar desarrollo, en una acusación constitucional yo creo que no se condice con los tiempos políticos que se necesitan", afirmó.

Schönhaut: Informe tuvo un punto de prensa para habilitar a los partidos que justifiquen una acusación

Desde la oposición, la diputada Constanza Schönhaut (FA) citó a expertos como el exministro Ignacio Briones, el vicepresidente del Banco Central Pablo García y a Eduardo Engel, director de Espacio Público, que han sido críticos con la polémica instalada por el Gobierno, para asegurar que el IFP "solo genera un ruido político, pero no presenta lo que en realidad debería presentar".

"No tiene las estimaciones del impacto fiscal que va a tener la reforma tributaria en las finanzas públicas, no tiene las metas de balance estructural del gobierno ni las especificaciones de dónde van a generar nuevos gastos. Básicamente no tiene ninguna orientación alguna de lo que puede ocurrir en las finanzas públicas durante el año del Presidente Kast", enfatizó.

"Lo único que está es un inédito punto de prensa para habilitar finalmente que los partidos más radicales de este gobierno terminen justificando una acusación constitucional. Aquí lo que veo es ignorancia o mala fe, porque o el ministro Quiroz no tiene idea de macroeconomía y administración del Estado o están inventando escándalos políticos para justificar lo injustificable, que es avanzar en recortes sociales", arremetió.

Por su parte, la secretaria nacional de la Democracia Cristiana, Alejandra Krauss, planteó que la situación "crea un escenario de orden político revestido de alcances técnicos de difícil comprensión por la ciudadanía, pero se establece una vez más un relato revestido aparentemente de elementos técnicos pero que no entra al fondo de lo que vamos a enfrentar como país en la propuesta económica que nos hace el Presidente Kast. Eso es lo complejo".

Dado lo anterior, indicó que "la utilización de la acusación constitucional para generar hitos políticos y poner en riesgo la institucionalidad financiera de nuestro país, creo que todas las fuerzas políticas debiéramos hacer un parelé a lo que está ocurriendo en el diálogo político de nuestro país".