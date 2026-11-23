Más de 570 millones de dólares en ventas se proyectan para el evento de comercio electrónico y preencial Black Fiday, que comienza este viernes y se extiende hasta el próximo lunes 30 de noviembre con 362 marcas participantes.

De cara a la Navidad y vacaciones de verano, la Cámara de Comercio de Santiago señaló que el evento se trata de una oportunidad para dinamizar el sector en la recta final del año.

"Todavía nosotros no tenemos las ofertas, pero sí sabemos que en este tipo de eventos van entre 30% y 50% de descuento. El sector turismo siempre tiene atractivos descuentos, sobre todo pensando en que ahora vienen las vacaciones de verano, entonces van a haber descuentos para esa fecha", señaló la directora ejecutiva de eCommerce de CCS, Yerka Yukich.

En esa línea, explicó que hay "más de 1.600 tiendas geolocalizadas en todo Chile, de manera de que las personas, independiente de la región en que estén, pueden comprar con ofertas y descuentos Black Friday de manera presencial, por supuesto también en las 360 marcas que están de manera online".

De todas formas, se espera que en estas ofertas no incida el alza reciente del dólar que alcanza los 1.021 pesos chilenos.