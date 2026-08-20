Cepal revisa proyección de crecimiento: 2,2% en Latinoamérica y 1,6% en Chile

La región de Latinoamérica y el Caribe crecerá 2,2 % en 2026, una décima menos de lo previsto anteriormente, y completará cinco años con una expansión promedio cercana al 2,3%, según ratificó la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), que advirtió que este ritmo resulta insuficiente para elevar el ingreso por habitante y superar las brechas de desarrollo de la región.

"Las proyecciones muestran que la región preservaría los avances alcanzados en materia de estabilidad macroeconómica, aunque con un menor dinamismo económico", indicó el organismo de Naciones Unidas, con sede en Santiago.

La tendencia, sin embargo, es que exista una recuperación parcial en 2027 alcanzando 2,5% con diferencias importantes entre países y subregiones, explicó la Cepal en su documento "Estudio Económico de América Latina y el Caribe 2026".

El organismo considera que el entorno internacional está caracterizado por "un menor crecimiento de la economía mundial, una elevada incertidumbre geopolítica y financiera y mayores presiones sobre los mercados internacionales de energía".

Venezuela y Nicaragua punteros en crecimiento

El informe señala que en Latinoamérica este año "existen economías que mantendrían un crecimiento relativamente dinámico y otras que continuarían enfrentando un crecimiento bajo".

Venezuela (6,5%), Nicaragua (4,5%), Panamá (4,4%), Paraguay (4,3%), Guatemala (4%) y República Dominicana (4%), liderarán el crecimiento económico de 2026, según las nuevas cifras de Cepal.

En el medio de la tabla se encuentran El Salvador (3,9%), Costa Rica (3,7%), Honduras (3,5%), Argentina (3,3%), Perú (3,2%), Colombia (2,6%), Ecuador (2,4%) y Brasil (2,2%).

En la cola, pero aún con cifras positivas, están Chile (1,6%), Uruguay (1,5%), México (1,3%), las islas del Caribe (1,1%) y Bolivia (0,5%), mientras que Cuba (-10,3%) y Haití (-1,9%) son los únicos que decrecerán este año, indicó el estudio.

El crecimiento proyectado por Cepal para el país es 0,2 puntos menor al que espera el Gobierno, que en julio pasado ya redujo su expectativa para 2026 y de 2,1% pasó a estimar en 1,8% la variación.