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Tópicos: Economía | Crecimiento | Chile

Gobierno redujo a 1,8% la expectativa de crecimiento para este 2026

Publicado:
| Periodista Radio: Gonzalo Aguirre
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

La baja se debe a debe a la debilidad de la minería y pesca; y por una demanda interna más moderada, informó el Informe de Finanzas Públicas del segundo trimestre.

Sin embargo, el documento también disminuyó las estimaciones de déficit fiscal estructural, de 2,8 a 2,6%.

Gobierno redujo a 1,8% la expectativa de crecimiento para este 2026
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El Gobierno corrigió a la baja la proyección de crecimiento económico para este 2026, de 2,1% a 1,8%, pero también redujo sus estimaciones de déficit fiscal estructural, de 2,8 a 2,6%.

Estas cifras fueron publicadas en el Informe de Finanzas Públicas (IFP) correspondiente al segundo trimestre de este año, que dio a conocer la Dirección de Presupuestos (Dipres) la noche del martes.

De acuerdo con el documento, la reducción del crecimiento estimado para este año se debe a la debilidad de los sectores ligados a recursos naturales, en particular minería y pesca; y por una demanda interna más moderada.

En ello coincidió el presidente de la Cámara Minera de Chile, Manuel Viera: "La evolución del sector viene muy débil a partir del 2025 y negativo, de una incidencia aproximadamente del 0,5% en el impacto en el PIB".

"A la minería le faltan proyectos nuevos por la excesiva burocracia estatal con los permisos", sostuvo.

No obstante, el IFP también consigna que el crecimiento alcanzará 2,8% el 2027; cifra que subiría al 3,7% si se aprueba la megarreforma, según el Gobierno.

Expertos preocupados por estimación al alza de déficit fiscal para el período 2027-2030

Pese a ello, la principal preocupación de los expertos radica en la proyección del IFP sobre las holguras fiscales para el período 2027-2030, que permanecerán negativas y fluctuarán entre -0,2% y -0,5% del PIB por año.

"El déficit estructural es la mala noticia. El 2027 aumentaría de 2,2 a 2,6%. Todo eso tiene impacto en el nivel de la deuda", alertó el académico de la Universidad de Los Andes Nicolás Román.

Sin embargo, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, afirmó que "el déficit estructural que estamos planteando para este año (2,6%), que es el que está en el decreto fiscal, está plenamente coincidente con el Informe de Finanzas Públicas".

"(También) estamos proyectando déficit estructurales hacia adelante, que son los que estaban en el decreto fiscal. Por lo tanto, no veo un empeoramiento; más bien, veo que vamos muy bien encaminados a cumplir las metas este año y vamos conforme a lo planeado, ordenando las finanzas públicas de a poco", sostuvo.

Asoma la presión alcista del petróleo

A este horizonte económico se suma el conflicto entre Estados Unidos e Irán, que se ha intensificado en las últimas jornadas y se ha traducido en nuevas alzas en el precio del petróleo.

"El recrudecimiento del conflicto en Medio Oriente podría mantener la presión alcista sobre el precio del petróleo, aunque la magnitud va a depender un poco de la duración de este conflicto y de si se interrumpe efectivamente o no el proceso de producción de crudo", dijo Pablo Müller, académico de la Universidad Autónoma.

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