Chile crecerá 2,4% este año y 2,2% en 2026 y 2027, según la OCDE

Chile crecerá 2,4 por ciento este 2025 y 2,2 por ciento tanto en 2026 como en 2027, según el último informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

El estudio indica que el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) está impulsado por la demanda local gracias a las condiciones financieras positivas del país, que apoyan al consumo, y prevé que la inflación general consolidará su descenso y se situará cerca del 3 por ciento, para estabilizarse el próximo año.

La OCDE destaca los aportes de la inversión en minería y energía, y el aumento del precio del cobre proyectado para los próximos años, materia prima de la que Chile es principal exportador.

También recuerda que Chile forma parte del Acuerdo de Asociación Transpacífico, en el que hay una zona de libre comercio.

Chile es uno de los países con menor tasa arancelaria impuesta por Estados Unidos en medio de la guerra comercial que desencadenó Donald Trump, con solo un 10 por ciento. En este escenario, ante un posibles escalamiento de las tensiones internacionales, el mercado exterior chileno podría tener un mejor desempeño que otros competidores.

Al mismo tiempo, la OCDE advierte que el buen momento económico de Chile debe ir acompañado de una consolidación gradual fiscal: un ajuste de la deuda pública que reduzca el gasto y aumente los ingresos del Estado.