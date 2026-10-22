Chile entre las economías con menor expansión de la región: Cepal proyecta un magro 0,2% para 2026

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) rebajó este jueves al 2% su proyección de crecimiento para la región en 2026 como consecuencia de "un contexto internacional de elevada incertidumbre".

"Las tensiones geopolíticas, las disrupciones en las rutas logísticas y la menor previsibilidad de la política comercial están reconfigurando el entorno en el que operan las economías de la región", indicó en un comunicado la Cepal, que en agosto pasado proyectó que el PIB regional se expandiría un 2,2% este año.

Para 2027, el organismo de Naciones Unidas mantiene su estimación del PIB en el 2,5%, pero alerta de que la proyección estaría condicionada por los posibles impactos del fenómeno de El Niño y del panorama internacional.

Los choques externos, explicó la Cepal, "afectan las condiciones de la demanda externa y elevan los costos de producción e importación, en particular por el aumento de los precios de la energía y los alimentos".

Sus consecuencias, sin embargo, son heterogéneas: mientras algunos exportadores de materias primas pueden beneficiarse de mayores precios, "las economías importadoras enfrentan presiones sobre sus costos y sobre el poder adquisitivo de los hogares", añadió.

Radiografía por países: de la expansión a la recesión

Con una estimación del 6,5% para este año, Venezuela lidera la lista, seguida de Panamá (4,5%), Paraguay (4,5%), El Salvador (4,5%), República Dominicana (4,4%) y Guatemala (4,1%).

En el medio de la tabla se encuentran Nicaragua (3,7%), Honduras (3,5%), Costa Rica (3,5%), Perú (3%), Ecuador (2,6%), Colombia (2,4%), Brasil (2,1%), Argentina (1,9%) y México (1,6%).

Al final de la lista, pero aún con cifras positivas, están las islas del Caribe sin contar Guayana (1,2%), Uruguay (1%), Bolivia (0,2%) y Chile (0,2%), mientras que los únicos que registrarían PIB negativos serían Haití (- 1,5%) y Cuba (- 10,3%).

Latinoamérica, considerada la región más desigual del mundo, cerró 2025 con una expansión del PIB del 2,4%, mientras que en 2023 y 2024 el crecimiento fue del 2,3%.