CPC vincula el bajo crecimiento con la discusión de las reformas

La Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) también vinculó las bajas cifras de crecimiento de Chile con las reformas impulsadas por el Gobierno de Sebastián Piñera.

Un día después de que se conociera que el Imacec de marzo fue de 1,9 por ciento y el crecimiento del primer trimestre de sólo 1,8 puntos, el presidente de la CPC, Alfonso Swett, resaltó la "incertidumbre" causada por las anunciadas reformas estructurales; del mismo modo como ya lo había hecho el líder de Asimet, Dante Arrigoni.

"Hay que decirlo con mucha fuerza: en el Imacec del primer trimestre hay una responsabilidad muy importante de la mala forma en que se han discutido las reformas", dijo Swett.

"Eso está generando caídas de expectativas –lo hemos visto en el Índice de Confianza Empresarial, que ha venido cayendo ya dos meses seguidos-, generando incertidumbre también en inversionistas extranjeros, que nos han manifestado sus preocupaciones por la forma en que estamos discutiendo temas tremendamente relevantes, como son las reformas", señaló el líder del gran empresariado.

El peligro de la "guerra comercial"

Swett también puso en duda -en la misma línea que expertos- que se logre el 3,5 por ciento de crecimiento proyectado por el Gobierno para este año; más aun si se desata la guerra comercial entre China y Estados Unidos, como se teme tras los recientes anuncios de Donald Trump.

"Si lo que gatilló el presidente Trump el día domingo es una guerra comercial ya desatada, claramente esa cifra (el 3,5 por ciento) no se va a dar. En un contexto de guerra comercial como la que insinúa ese Twitter, nos tenemos que olvidar de 3,5 (por ciento). No cabe ninguna duda", señaló Swett.

The United States has been losing, for many years, 600 to 800 Billion Dollars a year on Trade. With China we lose 500 Billion Dollars. Sorry, we’re not going to be doing that anymore!