Comercio creció en marzo, pero la producción industrial fue negativa
El INE reveló los índices de actividad del tercer mes del año, en la antesala del dato del Imacec.
El INE reveló los índices de actividad del tercer mes del año, en la antesala del dato del Imacec.
El Índice de Actividad del Comercio (IAC) a precios constantes tuvo un crecimiento de 4,9% durante el pasado mes de marzo, sumando un alza de 4,4% en lo que va de 2026, anunció el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).
El mayor incremento estuvo en la división 46, de comercio al por mayor, excepto el de vehículos automotores y motocicletas, que subió 6,2% respecto a marzo de 2025.
En el segmento de supermercados, el índice ISUP "presentó un decrecimiento de 0,9% en 12 meses, acumulando una expansión de 0,2% al tercer mes del año", detalló el reporte estadístico; que además cifró en 19,4% el alza del Índice del Comercio Electrónico Minorista (ICEM).
En sus informes previos al Imacec -que se conocerá el lunes 4 de mayo-, el INE también indicó que durante marzo el Índice de Producción Industrial (IPI) cayó 3,4%, "debido a la incidencia negativa de dos de los tres sectores que lo componen".
Así, el Índice de Producción Manufacturera (IPMan) tuvo un crecimiento de -4,5% respecto de marzo del año pasado; en línea con el desempeño del Índice de Producción Minera (IPMin), que hizo lo propio con -3,7%.
En el área industrial, solamente creció el Índice de Producción de Electricidad, Gas y Agua (IPEGA), con 1,4%, en comparación al mismo mes de 2025.