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Tópicos: Economía | Crecimiento

Comercio creció en marzo, pero la producción industrial fue negativa

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El INE reveló los índices de actividad del tercer mes del año, en la antesala del dato del Imacec.

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El Índice de Actividad del Comercio (IAC) a precios constantes tuvo un crecimiento de 4,9% durante el pasado mes de marzo, sumando un alza de 4,4% en lo que va de 2026, anunció el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

El mayor incremento estuvo en la división 46, de comercio al por mayor, excepto el de vehículos automotores y motocicletas, que subió 6,2% respecto a marzo de 2025.

En el segmento de supermercados, el índice ISUP "presentó un decrecimiento de 0,9% en 12 meses, acumulando una expansión de 0,2% al tercer mes del año", detalló el reporte estadístico; que además cifró en 19,4% el alza del Índice del Comercio Electrónico Minorista (ICEM).

Contraste: producción industrial disminuyó 3,4%

En sus informes previos al Imacec -que se conocerá el lunes 4 de mayo-, el INE también indicó que durante marzo el Índice de Producción Industrial (IPI) cayó 3,4%, "debido a la incidencia negativa de dos de los tres sectores que lo componen".

Así, el Índice de Producción Manufacturera (IPMan) tuvo un crecimiento de -4,5% respecto de marzo del año pasado; en línea con el desempeño del Índice de Producción Minera (IPMin), que hizo lo propio con -3,7%.

En el área industrial, solamente creció el Índice de Producción de Electricidad, Gas y Agua (IPEGA), con 1,4%, en comparación al mismo mes de 2025.

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