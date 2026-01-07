Exportaciones de Chile alcanzan récord histórico en 2025

Las exportaciones chilenas alcanzaron en 2025 un récord histórico, al superar los 107.000 millones de dólares, lo que representa un aumento de 7,9 % en comparación con 2024, según informó la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales (Subrei).

La subsecretaria de la Subrei, Claudia Sanhueza, destacó que "2025 marcó un hito histórico para el comercio exterior chileno, ya que las cifras nos señalan que, pese al desafiante contexto internacional, nuestro país logró un año récord en exportaciones".

"Este es el resultado de un importante esfuerzo público y privado que se ha llevado adelante. A lo anterior se agrega que más empresas realizaron envíos al exterior, sobre todo, las micro, pequeñas y medianas, aportando así al desarrollo económico y al empleo", agregó.

El informe detalla además que el intercambio comercial total de Chile durante 2025 llegó a 199.667 millones de dólares, lo que supone un incremento de 8,9 % respecto del año anterior, según datos del Banco Central y del Servicio Nacional de Aduanas.

Solo en diciembre de 2025, las exportaciones sumaron 11.285 millones de dólares, cifra que constituye el mayor nivel mensual registrado hasta ahora. "Tratándose del mayor nivel de ventas al exterior para un solo mes, desde que existen registros", señaló Sanhueza.

La minería, principal sector económico del país, encabezada por el cobre, registró retornos por 63.253 millones de dólares, con un crecimiento de 12,6% en comparación con 2024, alcanzando también su propio récord.

"El dinamismo exhibido por los embarques mineros fue sustentado en gran medida en el alza de los concentrados de cobre, con retornos por 36.278 millones de dólares, cifra que refleja un aumento de 19,3%", indica el comunicado de la Subrei.

Las exportaciones de oro, concentrado de molibdeno y carbonato de litio completaron el desempeño del sector, que en conjunto explicó el 59,1% de las exportaciones nacionales de bienes.

Con una producción anual de entre 5 y 6 millones de toneladas, Chile se mantiene como el mayor productor mundial de cobre, albergando compañías como Codelco, BHP, Anglo American y Antofagasta Minerals.

En el ámbito internacional, China continúa siendo el principal socio comercial de Chile desde 2009, con un intercambio que ha crecido a una tasa promedio anual del 11%, seguido por Estados Unidos.