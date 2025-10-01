Imacec de agosto anotó débil alza por caída de la minería

El Banco Central informó que el Indicador Mensual de Actividad Económica (Imacec) de agosto creció apenas un 0,5 por ciento en comparación con el mismo mes del 2024.

La institución detalló que la serie desestacionalizada disminuyó 0,7% respecto del mes precedente y aumentó 1,3% en 12 meses.

"El resultado del Imacec se explicó por el crecimiento de los servicios y el comercio, lo que fue compensado en parte por una menor producción minera. En tanto, la caída del Imacec en términos desestacionalizados fue determinada por los servicios y la minería", precisó el Central.

El Imacec no minero presentó un crecimiento anual de 1,7%, mientras que en términos desestacionalizados cayó 0,5% respecto del mes anterior y creció 2,7% en 12 meses.

El golpe de la minería

En el análisis por actividad, la producción de bienes cayó 3,4% en términos anuales, resultado que fue determinado por el retroceso de 8,6% de la minería, en particular, por una menor extracción de cobre.

El resto de bienes presentó una disminución de 0,8%, explicada por una caída en el valor agregado de la generación eléctrica. Por su parte, la industria creció 0,5%, donde se compensó una mayor elaboración de alimentos con un desempeño negativo de la industria química.

En términos desestacionalizados, la producción de bienes presentó una disminución de 0,7% respecto del mes precedente, resultado que fue explicado por la menor actividad minera.

La actividad comercial impulsó la cifra de agosto

La actividad comercial presentó un aumento de 3,9% en términos anuales. "Todos sus componentes presentaron resultados positivos, destacando el comercio minorista, seguido del mayorista", precisó el Central.

La institución detalló que "el primero fue impulsado por las ventas realizadas en supermercados, grandes tiendas, almacenes de comestibles y a través de plataformas de venta online. En tanto, en el comercio mayorista crecieron las ventas de alimentos y vestuario".

Adicionalmente, el comercio automotor registró un aumento en los servicios de mantenciones y en las ventas de vehículos.

Las cifras desestacionalizadas mostraron un crecimiento de 0,1% respecto del mes anterior, incidido principalmente por el resultado del comercio mayorista.

Aumento en los servicios

Los servicios aumentaron 2,4% en términos anuales, resultado que se explicó principalmente por el desempeño de los servicios personales, en particular de educación, los que crecieron favorecidos por una baja base de comparación debido a suspensiones de clases registradas en el año anterior.

En menor medida, los servicios empresariales también contribuyeron al resultado de la agrupación.

Las cifras ajustadas por estacionalidad presentaron una disminución de 0,6% respecto del mes precedente, determinada por los servicios empresariales.

Nota del editor: Por un error, inicialmente este artículo recogió las mismas cifras de julio, lo que se corrgió momentos después de su publicación.