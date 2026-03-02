A 11 días del cambio de mando: el escenario mundial marca los primeros desafíos del Gobierno de Kast

A solo 11 días de que José Antonio Kast asuma la Presidencia de la República, el contexto internacional se instaló en el centro del debate político. Las relaciones con China y Estados Unidos, el polémico proyecto de cable submarino entre Valparaíso y Hong Kong y las dudas sobre el déficit fiscal configuran un escenario complejo para los primeros días del nuevo gobierno.

La reunión prevista entre el presidente Gabriel Boric y el mandatario electo, antes de la ceremonia del 11 de marzo en el Congreso Nacional, será una de las últimas instancias formales para abordar estos temas. En paralelo, la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado citó al canciller Alberto van Klaveren y al ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, para analizar el estado de las relaciones con Washington tras las advertencias emitidas por Estados Unidos en torno al cable de fibra óptica con China.

El desafío del equilibrio: China y Estados Unidos

Uno de los principales interrogantes es cómo se posicionará Chile en el actual escenario geopolítico.

China es el principal socio comercial del país: concentra cerca del 38% de las exportaciones chilenas y el 25% de las importaciones. Estados Unidos, en tanto, representa alrededor del 15% de las exportaciones y el 20% de las importaciones. En conjunto, ambas potencias explican casi la mitad del comercio exterior chileno.

Desde el Partido Republicano han insistido en que no habrá un "alineamiento automático" con ninguna de las dos potencias. El diputado Republicano Agustín Romero sostuvo que el próximo gobierno buscará "equilibrio con autonomía", manteniendo las relaciones comerciales con China y fortaleciendo la alianza estratégica con Estados Unidos.

Sin embargo, la afinidad política entre Kast y el presidente estadounidense Donald Trump, quien lo invitó a participar en la Cumbre Escudo de las Américas en Miami el 7 de marzo, agrega un elemento adicional de análisis respecto del eventual énfasis diplomático del nuevo gobierno.

El cable submarino: foco de tensión

El proyecto de cable submarino que conectaría directamente Chile con Hong Kong se transformó en uno de los puntos más sensibles del traspaso de mando.

La controversia se intensificó luego de que se conociera que el Ministerio de Transportes firmó un decreto para permitir que el proyecto avanzara, pero posteriormente lo anuló antes de enviarlo a la Contraloría. La falta de claridad sobre el momento exacto de esa anulación, y si coincidió con advertencias diplomáticas desde Estados Unidos, generó cuestionamientos desde la oposición.

Desde Renovación Nacional han acusado falta de transparencia y han pedido que el proyecto quede en pausa hasta que el nuevo gobierno evalúe su conveniencia estratégica.

El futuro canciller designado, Andrés Pérez Mackenna, ha optado por la prudencia y señaló que cualquier definición se comunicará después del 11 de marzo.

Herencia fiscal y primeras decisiones

Además de la política exterior, el escenario económico interno será parte central de la reunión entre Boric y Kast. Los últimos informes sobre déficit fiscal han generado inquietud en el debate público, y desde el entorno del presidente electo se anticipan posibles decretos en materias de seguridad y gestión presupuestaria en los primeros días de gobierno.

En paralelo, el equipo de Kast ya tiene definido el plan de instalación en La Moneda. El mandatario electo pasará la noche previa al cambio de mando en Cerro Castillo y, tras la investidura, encabezará un almuerzo con delegaciones internacionales. También se anticipa que podría concretar un viaje a una zona fronteriza como señal política en materia de seguridad.

Un inicio bajo presión internacional

Más allá de los detalles protocolares del 11 de marzo, lo que queda claro es que los primeros días del Gobierno de Kast estarán marcados por el escenario global.

La tensión entre potencias, el rol estratégico de Chile en materia digital y comercial, y la necesidad de equilibrio diplomático en un mundo fragmentado serán pruebas inmediatas para la nueva administración.

El cambio de mando no solo implicará una transición interna, sino también una redefinición del lugar que Chile buscará ocupar en un contexto internacional cada vez más incierto.