La actividad económica creció 2,2% en octubre

El Banco Central informó este lunes que el Indicador Mensual de Actividad Económica (Imacec) de octubre creció 2,2% en comparación con el mismo mes del año anterior.

🔵El Banco Central de Chile publicó el #Imacec de octubre 2025 en su sitio web.



Los invitamos a revisar la nota de prensa en el siguiente link: https://t.co/oX7XMO9cFh pic.twitter.com/yBqRnmWFlK — Banco Central de Chile (@bcentralchile) December 1, 2025

La cifra se sitúa levemente por debajo de las proyecciones de la Encuesta de Expectativas Económicas, que anticipaba una expansión del 2,3%.

Según el informe del ente emisor, la serie desestacionalizada presentó un aumento del 0,7% respecto al mes precedente y un crecimiento de 2,5% en 12 meses, en un mes que contó con la misma cantidad de días hábiles que octubre de 2024.

El crecimiento del mes estuvo explicado principalmente por el desempeño de los servicios y el comercio, sector que registró un aumento anual del 8,1%, impulsado por resultados positivos en todos sus componentes, destacando tanto el comercio mayorista como el minorista.

Por su parte, los servicios anotaron un alza del 2,5% en términos anuales, con un aporte significativo de los servicios personales, especialmente en el área de salud.

Imacec no minero presentó alza de 2,6%

El imacec no minero presentó un crecimiento anual de 2,6%, mientras que, en términos desestacionalizados, aumentó 0,6% respecto del mes anterior y 3% en 12 meses.

La producción de bienes, en tanto, registró una caída de 0,2%, explicada por una menor extracción de cobre, mientras que en el resto de bienes se anotó una disminución en el valor agregado de la generación eléctrica.

"En este crecimiento de octubre, destacamos nuevamente el comercio, con un aumento sobre el 8% interanual que acumula una secuela de alzas relevantes", subrayó el ministro de Hacienda, Nicolás Grau.

"Segundo, la economía no minera creció un 3% interanual en octubre, una vez que aislamos los factores calendario y estacionales. Esta tasa desestacionalizada se ha movido todo el año entre un 2,5 y un 3%. Tercero, en los 10 meses que van acumulados de este año, entre enero y octubre, se muestra un alza de un 2,5% promedio de la economía, lo que coincide con la proyección que tenemos para el año", complementó el jefe de la billetera fiscal.