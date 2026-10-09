Inflación y tasas de interés: la brecha entre las proyecciones de la Dipres y el mercado

La distancia entre las estimaciones oficiales de la Dirección de Presupuestos (Dipres) y los pronósticos del mercado financiero mantiene en alerta a los analistas, en un contexto donde el alza de los combustibles y del dólar amenazan con mantener la inflación por encima de la meta del Banco Central.

Actualmente, el Índice de Precios al Consumidor presenta una variación acumulada a doce meses de 4,1%.

No obstante, mientras el último Informe de Finanzas Públicas de la Dipres situó la proyección inflacionaria para el cierre de 2026 en 3,8%, las expectativas de los analistas privados apuntan a un registro cercano al 5,0%, abriendo dudas sobre el comportamiento de los precios en el mediano plazo.

El impacto del escenario internacional y la depreciación de la moneda local constituyen los principales factores de riesgo para los meses venideros, según advirtió el director de la Fundación Chile 21, Luis Eduardo Escobar, quien descartó una rápida convergencia de los precios.

La tasa de interés de referencia se mantiene actualmente en 4,5% a la espera de nuevos ajustes. (FOTO: ATON)

"Los precios de los combustibles van a seguir pasando a los consumidores en los próximos meses. El precio del dólar ha aumentado significativamente y todos estos precios internacionales están en dólares. Eso sí que tiene efectos más generales, porque nosotros importamos el 60% de todo lo que consumimos", analizó el economista.

"Así es que efectivamente lo más probable es que el IPC de aquí a fin de año supere el 4,5% y que no podamos volver hasta al 3% hasta el 2028", puntualizó.

Expectativa por la próxima Reunión de Política Monetaria

Bajo este panorama de presiones en los costos de importación y divergencia de proyecciones, la atención se concentra en las definiciones del Consejo del Banco Central, que tiene programada su próxima Reunión de Política Monetaria (RPM) para el lunes 27 y martes 28 de octubre.

En dicha instancia, el instituto emisor resolverá si conserva la Tasa de Política Monetaria (TPM) en su nivel actual de 4,5% o si implementará modificaciones para contener las presiones inflacionarias sin profundizar el enfriamiento de la actividad económica del país.