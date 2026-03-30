Exdirector de Presupuestos: El ajuste fiscal de 3% no es ideológico

Matías Acevedo, exdirector de Presupuestos de Piñera II, justificó en Cooperativa el recorte fiscal de 3% que el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, demandó aplicar a cada cartera del Gobierno, asegurando que "no es un ajuste ideológico".

"Los recortes más difíciles son cuando tienes que lograr un equilibrio entre ingresos y gastos, y ese es el planteamiento que ha hecho del Gobierno, de reducir el déficit fiscal en un contexto donde la situación fiscal es más estrecha, y habiendo mirado toda la información y hechas las proyecciones sobre este año, la situación fiscal que entregó el gobierno (anterior) es muchísimo peor a la que realmente se va a dar este año", reafirmó en Lo que Queda del Día.

El actual académico de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la U. de Los Andes puntualizó que este complejo escenario se debe principalmente a que "la estimación de ingresos que se hizo para este año nuevamente está sobreestimada: es decir, se estimaron más ingresos de los que realmente van a ocurrir en un contexto donde el gasto sigue creciendo".

"Esto es igual que en un hogar: si yo vivo con los ingresos que sueño tener, y no con los ingresos que de verdad me entran todos los meses, finalmente eso se termina transformando en deuda, y esa deuda en algún momento va a tener un límite, y no voy a poder seguir financiando más gasto. Y ese es el contexto en que se está dando este ajuste. No es un ajuste ideológico, es más bien una necesidad: lo han dicho el Fondo Monetario Internacional en sus reportes de visita en Chile y las agencias clasificadoras de riesgo, etcétera", puntualizó el economista.

Por otro lado, horas después de que el Gobierno de Kast reculara en implementar tal recorte en el Ministerio de Seguridad Pública, admitió que el solo plantear una rebaja en esa meteria "generaba una sensación de como que se está desprotegiendo a la población en un momento donde se pide al Gobierno más seguridad. Y por lo tanto, la política se impuso a la técnica, y en ese contexto se dio la marcha atrás".

En ese sentido, Acevedo sostuvo que tal situación se podría repetir en otras áreas del Ejecutivo: "Hay ministerios que están mucho más presionados que otros, y uno de ellos es Salud. Entonces, hacerlo parejo (el recorte) es una regla, pero después tenemos que ver dónde existen más oportunidades de reducir gastos que en otras, e ir adaptándonos a la situación que vamos conociendo", cerró.