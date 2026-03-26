Foco en 2030: CFA traza ruta clave ante déficits y deuda crecientes

El Consejo Fiscal Autónomo (CFA) advirtió sobre el futuro de las finanzas públicas en el país, proyectando un escenario de déficits persistentes y un aumento de la obligación gubernamental que podría acercarse al límite prudente para el 2030.

La institución, en su informe N° 23, analizó las proyecciones fiscales elaboradas por la Dirección de Presupuestos (Dipres) para el periodo 2026-2030, subrayando la urgencia de adoptar medidas correctivas para salvaguardar la estabilidad económica.

El organismo técnico destaca que, de concretarse las estimaciones para 2026, el país enfrentaría un cuarto incumplimiento consecutivo de la meta de Balance Estructural (BE). Este desajuste podría ser incluso mayor al previsto, debido a los riesgos de desviaciones tanto en los ingresos como en los gastos fiscales.

La combinación de ingresos efectivos y estructurales proyectados, inferiores al gasto total, resulta en cifras deficitarias: "Esta combinación tiene como resultado un balance fiscal efectivo de -1,8% del PIB y un BE de -2,7% del PIB, cifra significativamente más deficitaria que la meta vigente de -1,1% del PIB", señala el CFA.

El escenario proyectado

El informe añade que "el escenario proyectado en el IFP4T25 muestra un desvío de la meta de BE por 6.313 millones de dólares (1,6% del PIB), lo que podría traducirse en mayores requerimientos de financiamiento".

La preocupación del Consejo se extiende a la materialización de las proyecciones de ingresos fiscales. Se advierte que estas previsiones "ya que se contemplan nuevamente crecimientos elevados respecto a la evolución estimada de la actividad económica, lo que introduce incertidumbre respecto de su cumplimiento efectivo".

Presiones de gasto persistentes, como el reajuste del Sector Público, suman desafíos a la estabilidad presupuestaria y limitan la capacidad de respuesta ante crisis futuras. (FOTO: ATON)

Entre los factores que podrían impactar negativamente se menciona el efecto del Impuesto Sustitutivo de Impuestos Finales (ISIF), que podría reducir la base imponible futura, y una Ley de Cumplimiento Tributario con expectativas de recaudación "particularmente exigente" en comparación con estándares internacionales.

A esto se suman los riesgos derivados del entorno geopolítico. El CFA alerta que un incremento en el precio del petróleo, producto de la intensificación del conflicto en Medio Oriente, "podría traducirse en presiones sobre el balance fiscal, en medio de un deterioro del escenario macroeconómico global, con efectos adversos sobre el desempeño de los ingresos fiscales.

Advierten presiones continuas en el gasto

Adicionalmente, este aumento podría generar presiones inflacionarias, con distintos efectos directos e indirectos sobre las cuentas fiscales y las personas".

En el ámbito del gasto, si bien el gobierno proyecta una desaceleración en 2026, el Consejo observa presiones continuas, como las derivadas de la Ley de Reajuste del Sector Público, que implica un gasto adicional sin financiamiento identificado.

El Consejo reitera que el escenario de mediano plazo "no considera la existencia de riesgos relevantes para la materialización de las proyecciones de ingresos, ni presiones de gasto adicionales a las ya comprometidas, que podrían ampliar las necesidades de financiamiento y, con ello, intensificar el riesgo de sobrepasar el nivel prudente de deuda".

Metodología de proyección financiera

El organismo también enfatiza que la metodología de proyección financiera "no busca anticipar todos los gastos probables, sino que se construye sobre la base de gastos ya comprometidos, con el objetivo de identificar holguras presupuestarias y necesidades de financiamiento o de ajuste consistentes con las metas fiscales del gobierno".

Para revertir esta trayectoria, el CFA ha formulado un decálogo de recomendaciones al gobierno. Estas incluyen la materialización de una senda de convergencia fiscal realista pero exigente para estabilizar la deuda pública por debajo del 45% del PIB, mejorar la estimación y monitoreo de los ingresos fiscales, y asegurar mecanismos de corrección oportunos frente a desvíos.

Se proponen 10 medidas clave, incluyendo fortalecer la estimación de ingresos y aplicar mecanismos de corrección oportunos, para un manejo responsable de las cuentas estatales. (FOTO: ATON)

Además, se propone articular de manera equilibrada cuatro fuentes de financiamiento para la consolidación fiscal de mediano plazo: mayor crecimiento tendencial, eficiencia permanente en los gastos, reducción de evasión y elusión tributaria, y nuevos ingresos tributarios.

Nivel de deuda

Se subraya la necesidad de mantener el actual nivel de deuda prudente del 45% del PIB y fortalecer los fondos de estabilización, como el FEES y el FRP. En este sentido, "de materializarse la proyección del precio del cobre de la Dipres, la cual muestra que dicho precio se mantendría por encima del precio de referencia hasta 2029, el Consejo considera que los mayores ingresos fiscales derivados de esa trayectoria no deberían traducirse en mayor gasto, sino que deberían orientarse prioritariamente hacia el ahorro o la reducción de deuda", según el informe.

Finalmente, el CFA propone incorporar el principio de "cumplir o explicar" para sus recomendaciones, buscando fortalecer los estándares de rendición de cuentas, de modo que el Ministerio de Hacienda o la Dipres deban pronunciarse formal y públicamente sobre sus análisis, fundamentando sus decisiones en caso de no acogerlas.

Esto implica que los efectos fiscales de eventuales reformas "no debieran incorporarse en las proyecciones hasta que las respectivas reformas hayan sido aprobadas".