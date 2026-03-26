Gobierno promulgó ley para "proteger a las familias" de impacto por alza de combustibles

El Gobierno promulgó este jueves la Ley de Emergencia Energética, una medida que busca mitigar el impacto económico de los ciudadanos y en sectores clave del transporte tras el bullado incremento de los combustibles, que llevó el litro de bencina y diésel a rondar los 1.500 pesos.

Según se informó, la iniciativa tiene como uno de sus pilares fundamentales la inyección de recursos al Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo (FEPP), una acción que pretende mantener los precios de la parafina en torno a los 1.000 pesos por litro.

Además, la normativa contempla la entrega de un bono de emergencia dirigido a ciertos segmentos del transporte.

Se inyectan hasta 60 millones de dólares al Fondo de Estabilización del Petróleo, reactivando este mecanismo para asegurar la estabilidad de precios en el mercado local y proteger a los consumidores. (FOTO: ATON)

"Con esta ley se repone el Fondo de Estabilización de los Precios del Petróleo hasta 60 millones de dólares, y así se puede activar este mecanismo tan necesario de estabilización transitorio para el kerosene doméstico, protegiendo a las familias que más dependen de este sistema para calefaccionarse", destacó el Presidente José Antonio Kast.

Asimismo, precisó que, "con esta ley, vamos a apoyar, en la medida de lo posible y con un monto establecido de 100.000 pesos, a los taxis y colectivos para enfrentar esta alza. También se incluyó a solicitud de las distintas instancias el transporte escolar.

La promulgación de esta ley contó con la presencia de ministros de Interior, Hacienda, Transportes, Energía y Segpres en el Palacio de La Moneda.

Economía chilena bajo presión

Desde el Banco Central, su presidenta, Rosanna Costa, advirtió que la volatilidad de los mercados -sobre todo por el conflicto en Medio Oriente- provoca un complicado escenario económico.

"Esto puede durar bastante más o puede que la guerra se termine mañana. Vemos mucha sensibilidad en los precios frente a noticias que apuntan en una dirección u otra", advirtió la experta.

Costa enfatiza la alta sensibilidad de los valores de mercado ante cualquier novedad o escalada desde la zona en disputa, generando gran incertidumbre económica. (FOTO: ATON)

Según precisó, hay "señales que apuntan a que estamos pronto a un acuerdo, (lo que) hace reaccionar inmediatamente los mercados, y en eso vemos un poquito los impactos que eso puede significar".

"Si esta guerra es más duradera, puede tener un impacto mayor que se va a transmitir no solamente en los precios, sino que en la capacidad de recuperar la producción a través de los canales y los costos de producción a nivel global", alertó la líder del Banco Central.

De forma paralela, el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) presentó un nuevo informe sobre el balance estructural y el nivel prudente de deuda, en el que advirtió que el aumento del precio del petróleo podría traducirse en presiones sobre el balance fiscal.