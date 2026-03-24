Aumentar inversión en I+D: Una meta estratégica para transformar ideas en beneficios sociales

En una nueva edición de Esa es la idea en Cooperativa, Ramón Molina, director ejecutivo del Centro de Innovación UC, destacó la idea de que transformar el conocimiento científico en valor para el mercado es la clave para el desarrollo del país.

Molina detalló que Chile invierte solo el 0,4% del PIB en investigación: "Lo lindo es transformar el conocimiento en plata y eso lo deben hacer las empresas", señaló el experto, enfatizando la importancia de transitar desde una economía de extracción a una de ideas.

El experto detalló que el Centro de Innovación UC actúa como traductor entre científicos y el mercado y que actualmente impulsan proyectos en ciberseguridad y proteínas de algas: "Los problemas interdisciplinarios generan soluciones nuevas", afirmó el directivo, subrayando la necesidad de infraestructura compartida para avanzar en niveles de madurez tecnológica.

Para el directivo, el nuevo edificio de interdisciplina de la UC será fundamental para desarrollar tecnologías de vanguardia. Este espacio permitirá potenciar el capital humano avanzado y resolver problemáticas territoriales específicas, desde la minería en el norte hasta la acuicultura en el sur.

Finalmente, Molina enfatizó que "acá no estamos para competir, estamos para cooperar con universidades locales y el territorio", por lo que instó a fortalecer el vínculo público-privado para que el conocimiento científico permanezca en Chile al argumenta