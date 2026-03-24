Aumentar inversión en I+D: Una meta estratégica para transformar ideas en beneficios sociales
Ramón Molina, director ejecutivo del Centro de Innovación UC, abordó la urgencia de fortalecer vínculos entre investigadores y el sector privado para dinamizar la productividad.
"Las crisis son fuentes de innovación", destacó el experto, en una nueva edición de "Esa es la Idea" en Cooperativa.
Molina instó a fortalecer el vínculo entre el Estado y los privados para que el conocimiento permanezca en el país: "Acá no estamos para competir, estamos para cooperar con universidades locales y el territorio", enfatizó.