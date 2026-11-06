Félix de Vicente retiró candidatura a la CPC tras polémicos dichos por rebajas de condena a pedófilos

El ingeniero comercial Félix de Vicente Mingo anunció este viernes el retiro de su postulación a la presidencia de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC).

La dimisión del representante del sector bancario se da tras sus controvertidas declaraciones en una entrevista a Radio 13C, en la que, al abordar el escándalo por las rebajas de condenas otorgadas a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores de edad, afirmó que se trataba de una disputa política y no formaba parte de las urgencias reales ni cotidianas de la población.

Tras estos dichos, desde la propia banca señalaron que el exministro en el gobierno de Sebastián Piñrta puso sobre la mesa su renuncia como una alternativa obligada frente a la magnitud del impacto público de sus dichos.

En tanto, a través de una declaración pública, el propio De Vicente confirmó su baja a la candidatura para liderar la CPC, la que realizó "convicción de que el mundo empresarial debe acercarse a las preocupaciones de las personas y contribuir a recuperar el empleo, la inversión y el crecimiento que Chile tanto necesita".

Mientras que, respecto a la bullada entrevista, indicó que sus declaraciones "fueron sacadas de contexto y dieron pie a una interpretación que no corresponde a lo que quise decir".

El liderazgo gremial para suceder a Susana Jiménez se definirá entre Antonio Walker y Richard Von Appen (FOTO: ATON)

"Me refería a la acusación constitucional contra el ministro de Justicia (Fernando Rabat), y no a los delitos de abuso sexual ni a una rebaja de las penas por esos delitos. Esos delitos son de extrema gravedad y marcan la vida de las víctimas. Frente a ellos no cabe la indiferencia", puntualizó.

"Lamento sinceramente este malentendido, que me ha generado mucho dolor, y reitero mis disculpas a quienes se sintieron afectados u ofendidos", añadió el otrora secretario de Estado.

De Vicente dio cuenta que, "después de una profunda reflexión, he decidido retirar mi postulación a la CPC. Las instituciones están por sobre las aspiraciones personales, y no quiero que esta polémica distraiga la atención de los grandes desafíos que enfrenta el país y el mundo empresarial".

Hacia el final de su misiva, el dirigente expresó su gratitud hacia los sectores productivos que respaldaron su opción, dando las gracias "sinceramente a quienes me entregaron su confianza y apoyo durante estas semanas".

Tras esta declinación, la pugna para definir al sucesor de Susana Jiménez al mando de la multigremial empresarial queda acotada a dos cartas: el timonel de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), Antonio Walker, y el expresidente de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), Richard Von Appen.