"Hecho en Chile", el sello de prestigio y alianzas en los mercados de exportación

En una nueva edición de Esa Es La Idea en Cooperativa, Víctor Palma, director de Alianzas Estratégicas de Marca Chile, abordó los requisitos para utilizar el sello Made by Chileans y así potenciar el talento local en los mercados de exportación.

El programa institucional es gratuito y exige que las organizaciones estén formalizadas con al menos dos años de trayectoria. Palma señaló que "no tiene costo" y está abierto a quienes utilicen materias primas, diseño o capital humano vinculados estrechamente con nuestro territorio.

Actualmente, más de 3.500 empresas integran esta red, destacando que "el 50 por ciento son de regiones". Este alcance permite que emprendedores de todo el país accedan a herramientas comunicacionales y bancos audiovisuales para promocionar sus propuestas bajo un paraguas común.

El uso del distintivo no solo otorga prestigio, sino que fomenta alianzas estratégicas entre socios. Palma enfatizó que buscan "impulsar las historias y el talento que hay detrás de cada producto", permitiendo que pequeñas y grandes firmas compitan con mayor ventaja en mercados extranjeros.