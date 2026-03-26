"Hecho en Chile", el sello de prestigio y alianzas en los mercados de exportación
En otra edición de Esa Es La Idea en Cooperativa, Víctor Palma, director de Alianzas Estratégicas de Marca Chile, destacó el vincular el origen local para fortalecer la reputación internacional de las empresas nacionales.
La iniciativa gratuita busca proyectar una imagen positiva del país mediante el uso del logotipo institucional en diversos servicios y manufacturas.
"Al salir al mundo, la invitación es que lo hagan con la Marca Chile para vincular el origen", destacó Palma.