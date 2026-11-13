Nuevos dueños de Movistar en Chile compraron operación de Entel en Perú

El grupo luxemburgués Millicom, que compró junto al fondo NJJ Holding la operación de Movistar en Chile, es el nuevo dueño de Entel en Perú, según reveló la firma nacional.

"Entel suscribió un acuerdo de venta con Millicom por el 100% de las acciones de Entel Perú S.A. y Americatel Perú S.A., en una operación que representa en términos de Valor Empresa US$1.714 millones. Asimismo, se espera una utilidad neta extraordinaria aproximada de CLP 98 mil millones", informó un comunicado.

Entel agregó que "dado que la transacción requiere la autorización previa de la Junta Extraordinaria de Accionistas, el directorio acordó citar a la misma para el próximo 30 de noviembre, instancia en la cual, además de la aprobación de la transacción, se someterá a la consideración de los accionistas la realización de los actos y la celebración de los contratos necesarios o convenientes para materializarla".

"Asimismo, se propondrá a los accionistas la distribución de un dividendo eventual de $2.100 por acción, con cargo a utilidades acumuladas y sujeto a la materialización de la transacción", agrega el reporte de la otrora estatal Empresa Nacional de Telecomunicaciones, privatizada en 1992.

Según el CEO de Entel, Antonio Büchi, "esta decisión se enmarca en nuestra estrategia de largo plazo, que busca fortalecer nuestra posición en Chile y generar valor para nuestros accionistas".

"Somos la compañía líder, la que más crece y una de las marcas más valoradas del país, lo que requiere permanentes esfuerzos de inversión en un mercado altamente competitivo", agregó el ejecutivo.