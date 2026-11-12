Caso presunta espía china: junta directiva de Nvidia evalúa destituir a Jensen Huang

La junta directiva de Nvidia discute este miércoles la posible destitución del consejero delegado de la empresa, Jensen Huang, por el escándalo de su relación extramatrimonial con una presunta espía china, informó el diario The Wall Street Journal.

Fuentes conocedoras del asunto informaron al medio que este miércoles tendrá lugar una reunión para discutir el futuro de Huang, cofundador de una de las principales empresas diseñadoras de microchips del mundo.

Huang reconoció el pasado fin de semana en una misiva dirigida a sus empleados que había sido infiel a su esposa y pidió disculpas por haber traicionado la confianza de su familia y de sus trabajadores.

La mujer con la que mantuvo la relación extramatrimonial es Alice Huang, una empresaria china que llegó a controlar el 25% de una gestora de fondos de Shanghái fundada por Kang Wei, un financiero sancionado por el regulador bursátil chino y posteriormente investigado por presunta manipulación del mercado, según el medio económico Caixin.

Según funcionarios de inteligencia estadounidenses, la mujer trabajaría para los servicios de inteligencia chinos.

La destitución del consejero delegado de Nvidia asestaría un duro golpe al liderazgo de la firma en un momento crítico de la carrera global por la inteligencia artificial, mercado que la compañía domina con solvencia gracias al diseño de sus procesadores gráficos.

La controversia ya afectó a la compañía en la bolsa de valores en las últimas jornadas. Pese a un repunte del 2,87% en la sesión de este miércoles en Wall Street, Nvidia había dilapidado unos 430.000 millones de dólares en valor bursátil en los dos días posteriores a la confesión de su cofundador.

Además de su relación con la presunta espía china, el WSJ también revela que Huang habría tenido otra relación fuera de su matrimonio con Kimberly Powell, una alta ejecutiva de la compañía a cargo de su división de salud, según otra fuente cercana.

La presunta espía china está en Pekín, según Bloomberg

Alice Huang, también conocida como Huang Le, estaría viviendo en Pekín con conocimiento de funcionarios chinos, aunque no está claro cuándo ni por qué viajó a la ciudad ni qué contactos habría mantenido desde su llegada, informó Bloomberg citando a personas conocedoras del asunto.

El medio indicó que la empresaria fundó Megaspeed International, compañía singapurense dedicada a servicios de computación para inteligencia artificial y que llegó a convertirse en uno de los principales socios de Nvidia en el sureste asiático.

Las autoridades estadounidenses investigan si procesadores avanzados sujetos a restricciones de exportación fueron desviados posteriormente a China a través de estructuras vinculadas a Megaspeed, en el marco de la pugna entre ambas potencias por el acceso a semiconductores y de los controles impuestos por Washington para limitar el acceso chino a chips utilizados en inteligencia artificial.

Según Bloomberg, Alice Huang entró en contacto con el directivo tras fundar Megaspeed en 2023 y la compañía experimentó posteriormente un rápido crecimiento coincidiendo con el auge de los centros de datos de inteligencia artificial en Asia.

Informaciones publicadas previamente por el New York Times señalaron que la inteligencia estadounidense había vinculado a la empresaria con el Ministerio de Seguridad del Estado chino y que habría tratado de obtener información relacionada con Huang y con los semiconductores avanzados estadounidenses.

Pekín ha rechazado esas acusaciones.

La Cancillería china aseguró en los últimos días que las informaciones sobre la supuesta actividad de espionaje de Alice Huang "carecen de fundamento" y son "una pura calumnia", mientras Nvidia sostiene que no tiene constancia de que secretos comerciales o información relacionada con la seguridad nacional estadounidense hayan quedado comprometidos.