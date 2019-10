Uber sorprende: Adquirirá control mayoritario de Cornershop

Uber anunció este viernes un acuerdo para adquirir la participación mayoritaria de la empresa chilena Cornershop, operación que estiman se concrete a principio de 2020.

Aunque todavía restan las aprobaciones regulatorias de las autoridades competentes -en Chile la Fiscalía Nacional Económica- la plataforma pasará a controlar la firma dedicada a la intermediación de compras y entregas de supermercado a domicilio con presencia en Chile, México, y más recientemente en Perú y Toronto, Canadá.

Cornershop espera así dejar atrás su frustrada venta a Walmart, operación valorada en 225 millones de dólares y que la Comisión Federal de Competencia Económica de México frenó a inicios de junio de este año.

El acuerdo se cerró anoche en San Francisco (EE.UU.), sede de Uber, luego de los acercamientos que comnenzaron tras esa fallida operación.

Patricio Castro, experto en marketing digital y académico de la U. de Chile, analizó que "si bien no se veía venir así tan pronto, era un tema que se venía discutiendo hace bastante tiempo con toda la entrada en forma importante de Rappi a Chile, porque justamente Rappi es una empresa unicornio en Latinoamérica, una de las primeras, está compitiendo por lo mismo con Uber y Cornershop en el tema de la entrega".

Asimismo, "con la salida hace poco de Glovo y su unificación con PedidosYa, hay una competencia feroz por ser los líderes en Latinoamérica de este tipo de entrega de la última milla".

Según informó la empresa estaodunidense, después del cierre de la inversión, Cornershop, fundada en Santiago por Oskar Hjertonsson, Daniel Undurraga y Juan Pablo Cuevas hace cuatro años, continuará operando bajo su actual liderazgo, pero reportará a una junta con representación mayoritaria de Uber.

"Fundamos Cornershop en el 2015, enfocados principalmente en el mercado latinoamericano. No podríamos estar más entusiasmados de trabajar junto con Uber para llevar nuestra misión aún más lejos", expresó Hjertonsson, CEO de la empresa chilena.

"Queremos que Uber sea el sistema operativo para la vida cotidiana de nuestros usuarios", manifestó Dara Khosrowshahi, CEO de la estadounidense.

Excited to announce our planned majority investment in Cornershop and to bring grocery delivery to the Uber platform! https://t.co/Km38LyGHMr pic.twitter.com/30qldUBzkz