"Decepcionado": Timonel DC lamentó acuerdo del Gobierno y la oposición por reforma tributaria

El timonel de la Democracia Cristiana, Fuad Chahín, lamentó y se manifestó "decepcionado" del Gobierno luego de que el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, lograra un "borrador de entendimiento" con parte de la oposición para destrabar la reforma tributaria, cuyo rechazo ese sector ya había anunciado en el Senado.

El principio de acuerdo, conversado con senadores de varios partidos opositores, incluso de la DC, propone un impuesto al patrimonio físico, a los fondos de inversión privados y también a las transacciones de empresas con pérdidas, entre otros puntos.

Ante ello, Chahín sostuvo que "esto marca un antes y un después en las conversaciones con el Gobierno. Me siento decepcionado, creo que el Gobierno no entiende la profundidad de la crisis, la gente no quiere cambios superficiales sino que cambios más profundos en temas de combates contra el abuso y la desigualdad. Es pobrísimo el cambio".

"La prueba de fuego para la política, el Gobierno y el Parlamento era que las cosas luego de la crisis fueran distintas, muy distintas que antes", fustigó.

En la Cámara de Diputados, la mayoría de los votos DC habían sido claves para la aprobación de la reforma en Sala, en el marco de un acuerdo de la mesa directiva del partido con el Ejecutivo, que le valió fuertes críticas del resto de la oposición contraria a la reintegración tributaria, el "corazón" del proyecto; incluso senadores falangistas se habían desmarcado y también adelantaban su rechazo en la Cámara Alta a la llamada "modernización" debido a ese punto. Todo ello antes del estallido de la crisis social del país.

Presidente @fuad_chahin por acuerdo tributario del gobierno con el senado "se plantea como gran solución este famoso impuesto a los super ricos. yo quiero decir claramente, eso es publicidad engañosa." #NoMásAbusos #NuevoPactoSocial #NuevaConstitucion #JusticiaTributaria pic.twitter.com/oeCtvlqwRM — Democracia Cristiana (@PDC_Chile) November 6, 2019

Senadores de oposición destacan "cambio de eje"

Ahora, tras el "borrador de entendimiento", el senador Jorge Pizarro (DC) destacó que "se cambia completamente el objetivo de la reforma tributaria, nosotros cambiamos completamente ese eje".

"Esta reforma va a recaudar 1.100 millones más los 1.000 que ya venían desde el proyecto, porque no se va a producir la rebaja a los súper, súper ricos", celebró.

Su par Ricardo Lagos Weber (PPD) subrayó que "este marco de entendimiento lo que hace en la práctica es reemplazar el proyecto anterior del Gobierno; éste tiene un énfasis claramente en recaudación, va a recaudar más que el proyecto antiguo".

El ministro Briones espera formalizar el acuerdo esta tarde en el Congreso.