El ex ministro de Hacienda Nicolás Eyzaguirre comentó en El Primer Café las indicaciones presentadas esta semana por el Gobierno al proyecto de "modernización tributaria". El ex secretario de Estado comentó que "van en la dirección correcta", no obstante, "son temas buenos en sí mismos" y "nada tienen que ver con la reintegración", el corazón de la reforma. "El Gobierno todavía no contesta la esencia del problema", aseguró.

