Cámara Minera de Chile exige auditoría tras venta de activos de Corfo por error en precio del litio

La reciente decisión del Consejo de la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo) de vender activos financieros por 236 millones de dólares para cubrir una brecha en la recaudación del litio ha desatado una ola de cuestionamientos desde el sector privado y el Congreso.

La controversia tiene su origen en una estimación de precios excesivamente optimista para 2025. Mientras la Dirección de Presupuestos (Dipres) proyectó un rango de entre 13.000 y 15.000 dólares la tonelada, el mercado real se situó apenas entre los 8.900 y 10.000 dólares.

Esta caída libre de los precios internacionales significó que el Estado recibiera solo 349 millones de dólares, menos de la mitad de los 737 millones que se habían presupuestado originalmente para financiar leyes y compromisos ya adquiridos.

Desde el punto de vista legal, el aporte de recursos de Corfo al fisco está permitido, pero el debate de fondo radica en si se debe facultar a Hacienda para disminuir el capital de fomento de la Corporación ante errores de cálculo.

Desde los gremios mineros, Manuel Viera, presidente de la Cámara Minera de Chile, calificó la situación como un "perjuicio al patrimonio de Corfo" y exigió una auditoría exhaustiva.

"Lo que es más preocupante es que Corfo hace prácticamente más de 50 años que no sabe qué hacer con el litio. Ha habido licitaciones fallidas que fueron bochorno mundial y ahora esto", dijo el dirigente.

"Aquí se requiere una auditoría al respecto. ¿Cómo es posible que un pésimo pronóstico del litio tenga perjuicios no tan solo en el Presupuesto sino que también en el patrimonio de Corfo?", fustigó.

Oposición advierte riesgo operativo

En la misma línea, el diputado y jefe de bancada de Renovación Nacional (RN), Frank Sauerbaum, diferenció esta operación del traspaso de excedentes de 2023, advirtiendo que esta vez se están comprometiendo fondos operacionales de Corfo.

"Se trata de un nuevo error del Gobierno que trata de ocultar a través de la venta de activos financieros de Corfo por casi 400 millones de dólares, lo que viene a descapitalizar Corfo", denunció el parlamentario.

"No es lo mismo que se hizo el 2023, cuando se le pidió a Corfo casi 5.000 millones de dólares de los excesos de ingresos que había recibido del litio. Era una cosa distinta, porque eran excesos de ingreso que habían recibido más allá de lo proyectado y estaba muy bien, pero estos recursos son recursos que se necesitan para casi la operación de Corfo. Por lo tanto, va a afectar el funcionamiento futuro", insistió Sauerbaum.

El ministro de Economía, Álvaro García, salió al paso de las críticas explicando que el retiro de capital fue una medida necesaria para dar cumplimiento a las leyes de gasto público comprometidas. "Efectivamente, se sabía que los precios del litio iban a ser menores, pero el gasto estaba comprometido", argumentó el secretario de Estado.

No obstante, la decisión no fue unánime en términos técnicos: el vicepresidente ejecutivo de Corfo, José Miguel Benavente, se abstuvo en la votación del Consejo.

Comité de expertos

Para evitar que este escenario se repita, el Ejecutivo ha puesto sobre la mesa la creación de un comité de expertos para el litio, siguiendo el exitoso modelo que rige para el precio del cobre.

García calificó como "muy conveniente" avanzar hacia una institucionalidad que profesionalice las proyecciones y evite que la Ley de Presupuesto dependa de estimaciones políticas o volátiles del mercado de minerales críticos.

Esta propuesta, sin embargo, llega a pocas semanas del cambio de mando, dejando la posta a la Administración entrante.