Incendio de tablero eléctrico obligó a evacuar una planta de Savory en Macul

La inflamación de un tablero eléctrico obligó a evacuar a cientos de trabajadores desde una planta de Savory, de Nestlé, en la comuna de Macul, durante la mañana de este viernes.

La emergencia se registró pasadas las 06:00 horas en las instalaciones ubicadas en Avenida Vicuña Mackenna con Monseñor Carlos Casanueva.

Ante la presencia de humo y llamas, la empresa activó sus protocolos de seguridad y desalojó el recinto antes de que llegaran dos carros del Cuerpo de Bomberos de Ñuñoa.

Sergio Reyes, teniente primero de la Segunda Compañía de Ñuñoa, explicó que "al llegar (los voluntarios), el personal de la planta ya había efectuado la evacuación de su gente".

En la empresa "se encontraba un tablero eléctrico con fuego, y trabajamos en la extinción de esta emergencia. Hubo llamas, sí, las cuales fueron controladas a tiempo", detalló Reyes.

No se reportaron personas lesionadas y, tras labores de ventilación, los trabajadores pudieron volver a sus puestos. Sin embargo, algunos sectores quedaron con suministro eléctrico interrumpido mientras se retiraba el equipo dañado.

Fuera del recinto, la situación generó complicaciones viales pues apagó varios semáforos de Avenida Vicuña Mackenna.