Economista: Intervención de EE.UU. en Venezuela "podría favorecer a Chile" si baja el petróleo

La eventual intervención prolongada de Estados Unidos en Venezuela y el control de su producción petrolera podría tener efectos económicos indirectos para Chile, principalmente por una eventual baja en el precio internacional del petróleo, coincidieron economistas en el Primer Café de Cooperativa.

El economista Jaime Ruiz-Tagle sostuvo que, desde el punto de vista económico, este escenario genera menos incertidumbre que la guerra arancelaria anunciada hace un año.

El académico advirtió que el impacto dependerá del volumen de crudo que logre producir Venezuela: "si Venezuela empieza a producir tres o cuatro veces más petróleo de lo que producía antes, eso sí puede tener impacto a nivel mundial", explicó.

En la misma línea, Soledad Hormazábal, economista de Horizontal Chile, afirmó que un descenso del precio del petróleo favorecería directamente a Chile, aunque cuestionó el modo en que se estaría ejerciendo el control sobre los recursos venezolanos.

"Evidentemente esto probablemente tenga un efecto a la baja en el precio del petróleo, lo cual favorecería a Chile", señaló, advirtiendo, eso sí, que se trata de un reordenamiento geopolítico "peligroso" para países pequeños que dependen del respeto al derecho internacional.

Una mirada mucho más crítica entregó Luis Eduardo Escobar, principal asesor economico de Jeannette Jara, quien alertó que las medidas anunciadas por Washington alteran las reglas básicas del comercio internacional, lo que podría generar efectos adversos de largo plazo.

"Eso redibuja totalmente las reglas de lo que ha sido el desarrollo de la economía mundial en los últimos dos siglos", sostuvo, apuntando que ya no se comprarán bienes "donde sean más baratos, sino donde nos obliguen a comprarlos", lo que terminaría afectando la eficiencia del comercio global.

Además, Luis Eduardo advirtió que este nuevo esquema podría perjudicar a economías como la chilena, al limitar la inversión extranjera proveniente de países como China.

"Buena parte de las inversiones en litio en Chile las han hecho chinos, porque otras empresas no han estado disponibles para hacerlas", recordó, subrayando que un bloqueo a ese tipo de capitales incrementa la incertidumbre económica internacional.

Por su parte, Pablo Eguiguren, director de políticas públicas de Libertad y Desarrollo, llamó a la cautela y recordó que escenarios similares han terminado siendo menos dañinos de lo previsto.

"Esto es noticia en desarrollo", dijo, enfatizando que Chile deberá navegar cuidadosamente el conflicto, considerando su alta dependencia comercial de China. "Hay industrias completas que dependen del comercio con China, como el caso de las cerezas", concluyó.