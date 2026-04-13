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Tópicos: Economía | Materias primas | Petróleo

Producción petrolera de la OPEP cayó un 27,5% en marzo debido a la guerra en Irán

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

El abasto energético global experimentó una contracción de casi ocho millones de unidades diarias durante el tercer mes del año.

Un conflicto bélico regional y el bloqueo marítimo emergen como las causas principales del impacto en los mercados internacionales.

Producción petrolera de la OPEP cayó un 27,5% en marzo debido a la guerra en Irán
 EFE (referencial)

Irak registra la mayor disminución, con 2.5 millones de barriles menos extraídos en el mes analizado.

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La OPEP informó este lunes que su producción cayó en marzo en casi 8 millones de barriles diarios (mbd), un 27,5% menos de lo bombeado en febrero, debido a la guerra en Irán y al bloqueo del estrecho de Ormuz, que afectó sobre todo a Irak y a los países del Golfo Pérsico.

La cifra, calculada por varios institutos independientes, incluida en el informe mensual de marzo de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) refleja así el impacto del primer mes de la guerra iniciada contra Irán el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel.

El informe señala que "los acontecimientos al este de Suez", una alusión al bloqueo de Ormuz y los ataques iraníes a instalaciones de la industria petrolífera de varios países de la región, causaron drásticas caída de los suministros de Arabia Saudita, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos, Irak y, en menor medida, también de Irán, mientras que Venezuela elevó ligeramente su bombeo.

Según estos cálculos, Irak fue el más afectado, al hundirse sus extracciones hasta 1,62 mbd, 2,5 mbd menos que en febrero, mientras que Kuwait cayó a menos de la mitad, al pasar de 2,58 a 1,21 mbd.

Arabia Saudí dejó de suministrar 2,3 mbd (10,1 mbd en febrero, 7,8 mbd en marzo) y los Emiratos Árabes Unidos restaron 1,5 mbd (3,4 mbd en marzo, 1,9 mbd en febrero).

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