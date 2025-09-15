Nicolás Grau en Londres: "Un desempleo de 8,7% es demasiado alto"

El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, insistió en la responsabilidad fiscal como base para mejorar las cifras de empleo, en el marco de diversas reuniones en el denominado "Chile Day" en Londres.

El secretario de Estado planteó que aunque "estamos teniendo más inversión, el desempeño en términos de empleo no es el que nos gustaría. Tener una tasa de desempleo de alrededor de 8,7 por ciento es demasiado alto en nuestra opinión, y cuando comencé en este nuevo cargo, el mensaje principal del Presidente Boric fue 'hay que mantener la responsabilidad fiscal', que es el objetivo principal, al mismo tiempo que se pone más esfuerzo en el desempleo".

Junto a esto, respondió a críticas del expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, recalcando que "no es cierto que crecimos tanto por 30 años, sino solo por veintitantos. Y la diferencia es importante".

"Gastamos más porque pensábamos que el crecimiento potencial era mayor y que se iba a recuperar", añadió, manifestando que "el problema fiscal comenzó al menos desde 2012".

Por su parte, la presidenta de la Sofofa, Rosario Navarro, comentó que "Chile enfrenta un desafío de cómo asegurar un crecimiento sustentable en un contexto que está marcado por el realineamiento geopolítico y obviamente tecnologías disruptivas. Entonces necesitamos enfocarnos en eso, pero también necesitamos crecer. Nuestro país ha crecido menos que el resto del mundo y la infraestructura es y seguirá siendo un factor para crear un ecosistema proinversión, reactivando el crecimiento, pero también generando empleo de calidad, que también es una demanda específica que enfrenta nuestro país".