"Mi lenguaje son los datos": Quiroz responde a Marcel tras polémica por gestión de fondos públicos

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, respondió las críticas de su antecesor en el cargo, Mario Marcel, quien lo criticó por el tono que utilizó al referirse a la gestión de fondos públicos por parte de la Administración del expresidente Gabriel Boric.

La controversia se originó luego de que el expresidente Gabriel Boric cuestionara públicamente los embargos a los deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE) y compartiera un gráfico sobre la deuda fiscal, que apuntaba a la Administración de José Antonio Kast.

En conversación con Diario Financiero (DF), el actual jefe de la billetera fiscal acusó que el Gobierno anterior administró los fondos públicos "como si fuera un quiosco" durante los últimos meses de gestión.

Las palabras de Quiroz no fueron bien recibidas por el exministro Marcel, quien calificó sus dichos como "un exabrupto" y que "no recuerdo algún ministro de Hacienda que haya usado ese tipo de lenguaje".

Por lo anterior, el actual titular de Hacienda volvió a responder y señaló que "hubo una crítica a mi lenguaje, pero yo quiero decirles que mi lenguaje son los datos. Yo hablé con los datos y los datos a esta altura hablan por sí solos".

"Este es un tema que yo no puse arriba de la mesa, es un tema que levantó el expresidente Boric y que yo contesté con datos. El tono fue absolutamente respetuoso y hablé con los datos, no con adjetivos ni improperios ni nada que se parezca, tampoco estridencia", agregó.

Quiroz descartó que este intercambio de declaraciones afecte el clima político en el Congreso, especialmente considerando que el Senado se prepara para votar la megarreforma impulsada por el Gobierno.